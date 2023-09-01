Развитие железнодорожных контейнерных перевозок станет драйвером экономического роста Кузбасса

В Кузбассе намерены развивать железнодорожные контейнерные перевозки.

Сергей Цивилев планирует развивать инфраструктуру железнодорожных контейнерных перевозок в Кузбассе.

Как сообщили в правительстве региона, в Кемерове для этого намерены построить дополнительный транспортно-логистический центр. Дорожную карту по подготовке условий для запуска проекта уже разрабатывают.

- Строительство центра улучшит логистику железнодорожных контейнерных перевозок в регионе. А еще:позволит создать новые рабочие места, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Кузбасс действительно важный грузообразующий регион, который обладает высоким потенциалом контейнеризации и может стать крупным перевалочным пунктом как для импорта с Дальнего Востока, так и для экспорта своей продукции в страны Юго-Восточной Азии, например, в Китай.

Кузбасские железнодорожники, к слову, уже имеют опыт отправок контейнеров в Поднебесную. Со станции Кемерово-Сортировочное в последние годы отправляются контейнерные составы как с углем и пиломатериалами, так и сборные грузы с продуктам, к примеру, с выращенным в регионе рапсовым маслом. Груз, как рассказал «Комсомолке» источник на железной дороге, следует в Китай из Кемерова через погранпереходы сначала с Казахстаном на станции Достык, а затем через станцию Забайкальск, граничащую с Манчжурией. Поезда идут по расписанию и без расформирования в пути следования по так называемым твердым ниткам графика. За счет этого время доставки груза составляет четверо суток против обычных шести-семи.

- За счет открытия транспортно-логистических центров теперь появляется дополнительная возможность отправлять грузы из Кузбасса в непосредственной близости от производства. Нам не нужно везти продукцию автотранспортом за сотни километров на другие терминалы магистрали, к примеру, в Новосибирск или Барнаул. Кроме экономии средств, снижения нагрузки на автодороги региона, ухода от пробок, это еще и улучшение экологии, - уверены на угледобывающих и лесоперерабатывающих предприятиях Кемеровской области.

Развитие железнодорожных контейнерных перевозок в целом положительно скажется на экономике Кузбасса, - убеждены в правительстве Кузбасса.