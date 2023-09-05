В Киселевске при поддержке СУЭК открылся кластер «ПрофГОРизонты»

Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Киселевский горный техникум стал победителем конкурса Министерства просвещения России на получение гранта для создания в 2023 году образовательно-производственных кластеров на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и предприятий, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

В рамках государственно-частного партнерства СУЭК-Кузбасс направил на обновление материально-технической базы 20 млн рублей. Эти средства, плюс 100 млн – федерального гранта и 19 млн рублей из регионального бюджета в результате позволили полностью обновить один из корпусов техникума. Произведен капитальный ремонт в здании, закуплено современное оборудование для учебных мастерских. Как отмечает директор Киселевского горного техникума Лариса Чеснокова, предварительно были проработаны все требования, которые предъявляет к будущим специалистам работодатель – СУЭК-Кузбасс. Они и легли в основу разработки новых обучающих программ и перечень оборудования. Приходя на предприятие, выпускник должен обладать необходимыми компетенциями, чтобы начать эффективно трудиться.

Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Обучение по проектам «Профессионалитета» на 70 процентов состоит из практических занятий. В Киселевском горном техникуме в проект вошли шесть программ, связанных с подготовкой кадров для горнодобывающей отрасли. Будущие машинисты экскаваторов, маркшейдеры, подземные разработчики, обогатители, электрослесари будут учиться на тренажерах и симуляторах максимально имитирующих реальные условия. Современным оборудованием оснащены лаборатории по 12 видам работ, причем большинство из них – универсальные, позволяющие обучать по нескольким специальностям. При этом для каждой есть и свои уникальные мастерские, позволяющие понять, как строится производственный цикл на предприятиях «СУЭК-Кузбасс». Например, в лаборатории по обогащению полезных ископаемых – грохоты, гидроциклонная установка. «Открытчики» будут заниматься на симуляторах экскаватора, для «подземщиков» - тренажеры добычного комплекса и проходческого комбайна. Перед ребятами действительно открываются уникальные профессиональные горизонты.

Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

- Сегодня предприятия СУЭК-Кузбасс - это высокотехнологичные производства и требуют высокопрофессиональных специалистов. На шахтах и разрезах компании трудится много грамотных работников, окончивших Киселевский горный техникум. Мы уверены, качество выпускников станет еще выше, благодаря увеличенному количеству практических занятий и возможности заниматься на тренажерах того оборудования, которое сегодня используется в СУЭК-Кузбасс, - отметила руководитель Центра подготовки и развития персонала Яна Калиш.

ДЛЯ СПРАВКИ

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель и поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране.

Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 14 регионах России. Во всех этих регионах компания является важным налогоплательщиком, работодателем и социальным инвестором. На предприятиях СУЭК работают более 73 000 человек.