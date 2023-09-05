В Кузбассе подельники жестоко убили приятели за отказ идти на преступление

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе двое мужчин убили и сожгли товарища, который отказался участвовать с ними в разбойном нападении. Подробности этой кровавой разборки рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В прошлом году в правоохранительные органы поступило заявление об исчезновение 46-летнего кемеровчанина. Полицейские начали поиски мужчины и вскоре обнаружили его машину сгоревшей в лесополосе в Промышленновском округе. После этого был обследован весь район: осмотрено 10 км лесного массива, проверно дно реки с привлечением водолазов, однако следов пропавшего мужчины найти не удалось. Следователи рассматривали все возможные версии исчезновения, начиная от бегства кемеровчанина от долговых обязательств до преднамеренного убийства.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что среди близких друзей пропавшего кемеровчанина был 40-летний мужчина, житель Амурской области. Однако найти мужчину оказалось не так просто, он постоянно менял место жительства и мог находиться на территории другого региона. В итоге его задержали в Новосибирске. Как оказалось, искали мужчину не зря: при первом же общении с сотрудниками правоохранительных органов он признался в убийстве приятеля. Преступление он совершил вместе с 52-летним подельником из Кемерова.

Изначально все трое - вместе с погибшим - планировали совершить разбойное нападение на предпринимателя. Однако через некоторое время 46-летний кемеровчанин передумал, и тогда 52-летний мужчина решил его за это убить. Соучастники арендовали домик и пригласили туда предавшего их товарища. Кемеровчанин сначала выстрелил в приятеля из самодельного огнестрельного оружия, а затем нанес несколько ударов ножом. После этого подельники сожгли тело мужчины и закопали его останки в лесу. Автомобиль также сожгли. На кадрах, опубликованных СК РФ по Кемеровской области, видно, как один из соучастников показывает место захоронения мужчины.

На 40-летнего жителя Амурской области и 52-летнего жителя областного центра завели уголовное дело. Мужчины в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч.1 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

Сейчас уголовное дело передано в суд.

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