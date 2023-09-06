Путин одобрил присвоение статуса «Город трудовой доблести» Прокопьевску

Фото: телегркам-канал Максим Шкарабейников_Прокопьевск.

Президент России Владимир Путин одобрил идею присвоить звание «Город трудовой доблести» еще 10 населенным пунктам, в том числе кузбасскому Прокопьевску. Об этом сообщили власти Кузбасса.

Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в 2020 году. Оно присваивается российским городам, жители которых внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Ежедневно они совершали трудовой подвиг, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. Статус города трудовой доблести предполагает установку стелы с изображением герба города и текстом президентского указа о присвоении звания.

Первым кузбасским городом, получившим по указу президента России звание «Город трудовой доблести», в 2020 году стал Новокузнецк. Спустя год это звание было присвоено Кемерову. В обоих городах были установлены стелы – их макеты типовые, утвержденные российским военно-историческим обществом, однако в каждом городе они дополнены своими символами и формами. В Новокузнецке стела появилась в сквере Г.К. Жукова, в Кемерове – в парке Победы им Г. К. Жукова. Теперь подобная стела будет установлена в Прокопьевске.

- Кузбасские города внесли значимый вклад в обеспечение Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Из Прокопьевска на фронт ушли более 17 тысяч бойцов. А на плечи оставшихся в тылу прокопчан легла ответственная задача по снабжению углем металлургических заводов Сибири и Урала, коксохимической промышленности. Город стал местом размещения девяти заводов из центральной части страны и семи эвакогоспиталей, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, подчеркнув, что подвиги дедов и прадедов - пример для современного поколения, которое строит и развивает наш регион.

Глава Прокопьевска Максим Шкарабейников отметил, что почетное звание федерального значения - большая честь и ответственность для города. Мэр поздравил всех земляков с этим знаменательным событием.

- Это память о бессмертных подвигах прокопчан на фронте, признание самоотверженных трудовых стараний в тылу, это наша общая история Великой Победы! Это наша сила и гордость! – написал он в своем телеграм-канале.

Помимо Прокопьевска почетное звание также получили Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка (Приморье), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Подмосковье), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

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