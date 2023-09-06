«Россети» увеличили объем ремонтной программы в Сибири

Фото: пресс-служба ПАО Россети.

Группа «Россети» завершает подготовку к осенне-зимнему периоду в Сибирском федеральном округе (СФО). Несмотря на увеличение объема ремонтной программы, работы идут с опережением календарного плана. Реализация мероприятий была рассмотрена на федеральном штабе по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики СФО к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов, который в Новосибирске провел Министр энергетики РФ Николай Шульгинов. В заседании принял участие Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

«Важно не сбавлять темпы и завершить в сроки все ремонтные работы, которые есть в планах к подготовке к зиме. Могу сказать, что сибирские энергетики никогда не подводили. Особенно в Новосибирске можно отметить более активную работу по всем направлениям, видим настрой на готовность к обозначенному сроку сетей, генерации и всего ТЭК к предстоящему отопительному сезону», – заявил Николай Шульгинов.

«Сибирь занимает огромные территории и традиционно считается регионом со сложным климатом. В последнее время здесь также растет число неблагоприятных природных явлений, которые негативно влияют на сетевой комплекс. Например, это резкие колебания температуры с переходами через ноль. Поэтому ключевой задачей является своевременная подготовка к осенне-зимнему периоду. В 2023 году мы существенно увеличили объем ремонтной программы в физическом выражении. Финансирование выросло на 12% – до 8,6 млрд рублей. Работы идут с опережением плана», – подчеркнул Андрей Рюмин.

Фото: пресс-служба ПАО Россети.

В Кузбассе на ремонт объектов электросетевого хозяйства в 2023 году направлено 757,5 млн рублей, что на 15% больше по сравнению с уровнем прошлого года. В ремонтную программу включены мероприятия по комплексному ремонту 46 подстанций 35-110 кВ, капитальному ремонту 2045 км высоковольтных линий электропередачи разных классов напряжения, замене 3504 опор и расчистке 1425 гектаров трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.

В своем докладе Андрей Рюмин рассказал о мероприятиях по электроснабжению Восточного полигона железных дорог. Группа «Россети» в рамках первого этапа макропроекта уже ввела в СФО более 1 787 МВА трансформаторной мощности и 1 611 км ЛЭП. До конца 2023 года в установленные сроки завершится финальный проект первого этапа.

На втором этапе в СФО предусмотрено строительство двух объектов Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), а также ряд дополнительных мероприятий по развитию инфраструктуры, модернизации противоаварийной автоматики и технологическому присоединению тяговых подстанций, в том числе в распределительном комплексе. Работы также идут на Дальнем Востоке.