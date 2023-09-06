15000 кузбассовцев посетили Кинопоказы от Goodline в конце лета

В этом году для просмотра был выбран семейный фильм «Солнце на вкус». Фото: Goodline.

В этом году для просмотра на огромном 10-метровом экране был выбран добрый семейный фильм «Солнце на вкус». Гости мероприятия расположились на пледах, надувных матрасах, раскладных стульях и даже в палатках. В общей сложности было выпито более 1000 литров горячего ароматного чая и съедено почти 5000 порций попкорна. За регистрацию на мероприятие провайдер разыграл 5 лимитированных приставок «Большое ТВ» среди участников мероприятия.

Фото: Goodline

«Мы пришли с детьми. Они прыгают, отдыхают, веселятся. Атмосфера здесь добрая, веселая, интересная. Goodline пользуюсь уже очень много лет. И в частном секторе жила, и сейчас в квартире. Хороший провайдер», — рассказала Вера Золотарева, жительница города Кемерово.

В ожидании Кинопоказа можно было принять участие в викторине на тему сериалов и выиграть призы от организатора — кузбасского интернет-провайдера Goodline. От участников требовалось только наличие телефонов, мобильного приложения, и, конечно же, знаний.

Фото: Goodline

До начала показа фильма гости могли провести время на батуте, посетить ретрозону с Sega и Dendy, поиграть в настольные игры или нанести яркий и необычный аквагрим. А для всех, кто хотел оставить память об удивительном вечере, работала фотобудка с моментальной печатью фото.

Фото: Goodline

«Мы сделали фотографии с ребенком. Поучаствовали в конкурсах, получили призы. Моей дочери 2 годика, но и для нее есть развлечения, это очень классно. Благодарим Goodline за возможность провести так время», — поделилась впечатлениями Анастасия Афанасьева, жительница города Кемерово.

Фото: Goodline

«Это прекрасный фильм для всей семьи. Мы всегда стараемся выбирать то, что будет интересно и тем, кто помладше, и тем, кто постарше. Мы очень любим устраивать масштабные праздники для горожан. Очень здорово, что в этом году нам удалось собрать жителей пяти городов и подарить им большой праздник. Мы местная компания, и нам важно делать добро для тех, кто живет рядом с нами», — добавил Андрей Голубев, руководитель проекта «Кинопоказ от Goodline».