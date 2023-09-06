После вспышки коронавируса заболеваемость в Кузбассе пошла на спад

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В России начался рост заболеваемости коронавирусом. За прошлую неделю этот показатель вырос почти на треть по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 регионах страны. Корреспондент «Комсомолки» узнал, как развивается ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Кузбассе.

По данным Центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19, весь август в регионе фиксировалась минимальная заболеваемость коронавирусом. Небольшой всплеск наблюдался с 30 августа по 3 сентября. Так, 2 сентября по области выявили 15 новых заболевших – рекордно много на фоне почти нулевых показателей. После этого ситуация опять стабилизировалось, число новых случаев не превышает 10. Например, сегодня, 6 сентября, зафиксирован один случай COVID-19, вчера – два, позавчера - четыре. Летальных исходов в регионе не регистрируется с 17 августа.

Врачи считают, что сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, включая коронавирус избежать, скорее всего, не получится. Свою роль сыграют похолодание, выход людей с отпусков, начало учебного года. В конце августа в Кузбассе уже начался небольшой рост заболеваемости ОРВИ. Так, по данным регионального Роспотребнадзора, с 21 по 27 августа в больницы с температурой, насморком и болями в горле обратились 6,7 тысяч кузбассовцев - на 10,2 % больше, чем неделей ранее. При этом заболеваемость ОРВИ пока на 21,3 % ниже эпидемического порога.

В Кузбассе тем временем началась вакцинация от гриппа. Прививать кузбассвоцев в этом году будут препаратами совигрипп и ультрикс квадри (она предназначена для детей). В регион завезли 352 600 и 177 120 доз вакцин соответственно. Поставить укол можно по месту прикрепления в прививочных кабинетах поликлиник, а также во врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. По данным на 28 августа, в Кузбассе уже вакцинировано против гриппа 12,5 тысячи человек, в том числе 566 детей. В поликлиниках также можно поставить прививку от коронавируса.

Несмотря на низкую заболеваемость коронавирусом в Кузбассе не спешат отменять до конца все ковидные ограничения. Каждый месяц региональные власти продляют режим «Повышенная готовность», введенный в 2020 году во время вспышки инфекции. При этом большинство ограничений, включая масочный режим и QR-коды, давно были сняты.

Как снизить риск заражения респираторными инфекциями и коронавирусом? Роспотребнадзор Кузбасса рекомендует:

Мыть руки с мылом или протирать их спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками, гелями;

Избегать близкого контакта с больными;

Поменьше бывать в местах массового скопления людей;

Регулярно проветривать квартиру и делать влажную уборку;

Питаться правильно, употреблять продукты, обогащенные белками, витаминами и минеральными веществами;

Высыпаться.