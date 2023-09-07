В Кузбассе супруги-полицейские спасли двух женщин из полыхающего дома

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В кузбасском городе Прокопьевск полицейские Александр и Маргарита Филатовы стали случайными свидетелями пожара в частном доме. Супруги поспешили на помощь и вывели из полыхающей постройки двух женщин. Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло в день, когда у Филатовых был выходной. Александр и Маргарита отправились в гости к родственникам и заметили пожар на участке, расположенном на улице Революции – полыхала крыша дома. Маргарита сразу стала звонить в дежурную часть, а ее муж бросился к горящей постройке. Сбежавшиеся соседи рассказали, что в доме живут две женщины. Полицейские постучали в двери и окна, но никто не отозвался.

- Решил выбить окно. Когда выбил, увидели, что внутри спит женщина. Разбудили, помогли ей выбраться через окно, - вспоминает Александр Филатов.

Спасенной оказалась хозяйка дома. Женщина надышалась дымом, находилась в состоянии шока и не могла пояснить, есть ли внутри кто-нибудь еще. Полицейские стали кричать, и вскоре из дома отозвалась еще одна женщина. Она была дезориентирована и не могла найти выход из-за густого едкого дыма, заполнившего комнаты. Александр и Маргарита Филатовы стали светить фонариками и громко звать, чтобы пострадавшая шла на свет и на голос. Это сработало – хозяйка смогла пробраться к дверям, где ее уже ждала супружеская пара. Полицейские вывели женщину на свежий воздух.

Александр и Маргарита Филатова отвели спасенных на безопасное расстояние и вскоре передали подоспевшим врачам. Обеим женщинам потребовалась медицинская помощь.

Прибывшие пожарные потушили возгорание. Огнем оказалась разрушена часть кровли и фасад дома. Если бы не вовремя подоспевшие полицейские, последствия пожара могли бы оказаться более трагическими, уверены соседи.

- Сотрудники полиции среагировали вовремя, правильно, - рассказала очевидец Ольга Короткова, - Сделали все грамотно.

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