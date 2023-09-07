Владимир Путин наградил профессора КемГМУ Александра Пылкова медалью Луки Крымского

Фото: Пресс-служба КемГМУ.

Указом Президента России Владимира Путина Медалью Луки Крымского награжден профессор КемГМУ Минздрава России Александр Пылков.

За высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Кемеровского медицинского университета Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Александр Пылков награжден государственной наградой.

Осенью прошлого года Александр Пылков в составе выездной медицинской бригады, сформированной Федеральным центром медицины катастроф Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Минздрава России был командирован в Донецкую Народную Республику для оказания неотложной медицинской помощи жителям.

Работая в сложных бытовых и производственных условиях в режиме круглосуточных дежурств по оказанию ургентной помощи по хирургии и травматологии мирному населению и военнослужащим, Александр Иванович сумел организовать работу стоматологического кабинета по оказанию экстренной помощи детям и взрослым на базе Больницы интенсивного лечения г. Мариуполя. Заведующий кафедрой Кемеровского медицинского университета Александр Пылков ежедневно принимал пациентов. За месяц работы в Мариуполе он успешно провел около 300 операций. Благодаря богатому практическому опыту и профессиональным навыкам он смог значительно облегчить страдания пациентов.

«До поездки в Мариуполь я имел опыт лечения пациентов, принимавших участие в военных действиях в Афганистане и Чечне. Мне приходилось неоднократно встречаться и с огнестрельными и с минно-взрывными ранениями. Врач, несмотря на свою повседневную работу, обязан ежедневно учиться, без этого он не состоится как специалист. Когда я получал образование в нашем медицинском вузе, наши учителя давали моим сокурсникам и мне теоретические знания и практические навыки в диагностике, лечении и реабилитации пациентов, в том числе в разделах военно-полевой хирургии и травматологии. Потом я работал и углублял знания в отделении челюстно-лицевой хирургии областной больницы им. С.В. Беляева. Также мы изучали разделы травм мирного времени и реаниматологии. Совокупность этих факторов и врачебный опыт привели меня к тому, что сложностей в работе в период СВО на территории Донецкой Народной Республики у меня не возникало. Одним словом, где есть боль и страдания, там не должно быть равнодушия. Это мой жизненный девиз», – рассказал Александр Пылков.

Заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Кемеровского медицинского университета Минздрава России, профессор Пылков с 1991 года и по настоящее время успешно совмещает педагогическую деятельность и практическую работу врачом челюстно-лицевым хирургом.