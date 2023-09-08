Смотрим гастроли ансамбля песни и танца из Астрахани и премьеру нового спектакля по пьесе А. Островского

Фото: Астраханский ансамбль песни и танца.

Колорит астраханского лета

В Кемерове выступит Астраханский государственный ансамбль песни и танца.

В Кузбассе пройдут гастроли Астраханского государственного ансамбля песни и танца. Концертная программа посвящена Астраханскому краю, рыбакам, а также просторам великой реки Волги, на протяжении многих веков собиравшей вокруг себя народы. Будни, отдых, шутки, озорство астраханских рыбаков, колорит астраханского лета и романтика любительской рыбалки нашли свое отражение в хоровых и хореографических композициях программы. Песни, припевки, частушки, прибаутки, страдания, включенные в программу, собраны по крупицам в течение нескольких лет, обработаны талантливыми композиторами. Эпическая вокально-хореографическая композиция «Волга мать-река», озорные женские частушки, красочная картина «Рыбацкий край», шуточная портретная зарисовка «Тимоня» составляют колоритную палитру «рыбацкой» темы.

Будут исполнены и оркестровые композиции, балет представит астраханские кадрили, которых в области насчитывается более десяти, а также танцы народов, проживающих на территории Астраханской земли.

Отметим, что концерт «Астраханский край рыбацкий» состоится в рамках федеральной программы «Мы - Россия» Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется ФГБУК Росконцерт.

Филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

8 сентября, начало в 19.00

Цена билетов от 400 до 1000 рублей

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Фото: театр для детей и молодежи.

О тонкостях женской души

Идем на премьеру нового спектакля по пьесе Александра Островского.

Новый сезон Театр для детей и молодежи начинает с премьеры. Вниманию зрителей предлагают спектакль «Дикарка» по пьесе знаменитого русского драматурга Александра Островского, которую (одну из немногих) он написал в соавторстве с Николаем Соловьевым.

Критики говорят, что в этой пьесе Островский проявил величайшие знания тонкостей женской души, но почему-то «Дикарка» редко ставится на сцене. Вот в кемеровской «молодежке» и решили исправить это досадное недоразумение.

Спектакль начинается с момента, когда после продолжительного путешествия по Европе возвращается в свое имение стареющий помещик Ашметьев Александр Львович. Возвращается ненадолго - закончились деньги. Ждет, когда найдется покупатель леса, который необходимо как можно быстрее продать и продолжить проживать их в горячо любимом Париже. Так начинается забавная и умная история, которая затягивает всех героев в глубокий омут русской жизни. Это спектакль о любви и об ответственности за эту любовь, о жизни в русской провинции и об отношении к этой жизни, о необходимости быть хозяином своей земли, своего дома, своей семьи. Хотя сюжет написан полтора с лишним века назад, он показался нам весьма созвучным тому, что происходит в русской жизни сегодня, в наши дни.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-78-69

9 сентября, начало в 17.00

Цена билетов: 500 рублей