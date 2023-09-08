Губернатор и главы кузбасских городов одними из первых пришли на выборы

Фото: пресс-служба АПК.
Сегодня в Кузбассе стартовал первый день трехдневного голосования: жители области выбирают губернатора и депутатов областного парламента. В некоторых территориях также проходят выборы в органы местного самоуправления.
Одними из первых на избирательные участки пришли губернатор Кузбасса и главы городов.
Глава региона Сергей Цивилев проголосовал на участке №331 в Кемерове.
- Рад, что на участке сегодня так много голосующих. Последние несколько лет показали, что кузбассовцы - по-настоящему неравнодушные люди, патриоты своей страны и региона, - отметил он.
Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов отдал свой гражданский долг также перед началом рабочего дня.
Фото: телегркам-канал Дмитрия Анисимова.
- С утра заехал на свой избирательный участок и принял участие в выборах губернатора Кузбасса и депутатов областного парламента, - сообщил глава столицы, - Судя по количеству людей на участке, многие кемеровчане решили отдать свой голос в первый же день.
В выборах принял участие и мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.
Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.
Одними из первых на избирательный участок пришли глава Беловского округа Владимир Астафьев со своей супругой.
Фото: пресс-служба АПК.
Вместе с женами свои голоса также отдали мэр Юрги Алексей Фомин и глава Тайгинского округа Михаил Теремецкий.
Фото: телеграм-канал Алексея Фомина
Фото: пресс-служба АПК.
Принял участие в голосовании мэр Киселевска Кирилл Балаганский, врио главы Анжеро-Судженского городского округа Дмитрий Ажичаков.
Фото: пресс-служба АПК.
Фото: пресс-служба АПК.
Глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Евгений Никитин проголосовал на своем избирательном участке №450, расположенном в многофункциональном центре.
Фото: пресс-служба АПК.
Глава Таштагольского района Андрей Орлов и глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Денис Полежайкин также проголосовали сразу же после открытия избирательных участков.