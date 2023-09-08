Губернатор и главы кузбасских городов одними из первых пришли на выборы

Фото: пресс-служба АПК.

Сегодня в Кузбассе стартовал первый день трехдневного голосования: жители области выбирают губернатора и депутатов областного парламента. В некоторых территориях также проходят выборы в органы местного самоуправления.

Одними из первых на избирательные участки пришли губернатор Кузбасса и главы городов.

Глава региона Сергей Цивилев проголосовал на участке №331 в Кемерове.

- Рад, что на участке сегодня так много голосующих. Последние несколько лет показали, что кузбассовцы - по-настоящему неравнодушные люди, патриоты своей страны и региона, - отметил он.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов отдал свой гражданский долг также перед началом рабочего дня.

Фото: телегркам-канал Дмитрия Анисимова.

- С утра заехал на свой избирательный участок и принял участие в выборах губернатора Кузбасса и депутатов областного парламента, - сообщил глава столицы, - Судя по количеству людей на участке, многие кемеровчане решили отдать свой голос в первый же день.

В выборах принял участие и мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

Одними из первых на избирательный участок пришли глава Беловского округа Владимир Астафьев со своей супругой.

Фото: пресс-служба АПК.

Вместе с женами свои голоса также отдали мэр Юрги Алексей Фомин и глава Тайгинского округа Михаил Теремецкий.

Фото: телеграм-канал Алексея Фомина

Фото: пресс-служба АПК.

Принял участие в голосовании мэр Киселевска Кирилл Балаганский, врио главы Анжеро-Судженского городского округа Дмитрий Ажичаков.

Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

Глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Евгений Никитин проголосовал на своем избирательном участке №450, расположенном в многофункциональном центре.

Фото: пресс-служба АПК.

Глава Таштагольского района Андрей Орлов и глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Денис Полежайкин также проголосовали сразу же после открытия избирательных участков.