Жители Кузбасса на выборах прошли диспансеризацию

Фото: пресс-служба АПК.

На избирательных участках в Кемерове региональный избирком организовал для людей настоящую мини-диспанцеризацию. Проверить свое здоровье, абсолютно бесплатно на выборах в областном центре региона мог каждый, при этом доктора не требовали ни паспорт, полис.

На участке №330, расположенном в кемеровской гимназии № 1, по улице Боброва в центре города, горожанам измеряли артериальное давление, делали УЗИ щитовидной железы и электрокардиограмму сердца. К тому же избирателей консультировал и терапевт.

Дарья Бессонова – молодой специалист городской поликлиники № 3, работает на выборах впервые. К ней идут люди всех возрастов.

50-летний мужчина, жалуется на отдышку, гипертонию. Дарья слушает его, все в порядке, выписывает несколько препаратов. Но главное, рекомендует обраться по месту жительства к своему терапевту.

Исследования сердца и щитовидки делают в считанные минуты. Очередь - два - три человека. Результаты можно забрать через несколько дней.

- Ну, очень удобно, так вот голосовать, и заодно проверить здоровье, без лишней нужды топать в поликлинику. Исследование щитовидной железы особенно ценно, ведь за такую диагностику чаще всего приходится платить, - рассказала «Комсомолке» кемеровчанка Галина Тумановская.

Выборы на участке проходят спокойно, без нарушений. Единственный минус, по мнению избирателей, после голосования очень хочется есть.

- Может от волнения, хотя вот перед выходом основательно подкрепился, - улыбается житель областного центра Роман Сичкарук.

- Мой клиент, - тут же берет парня под белы рученьки повар школьной столовой Людмила Костюковская.

Фото автора.

Женщина провожает его обеденный зал, где накладывает, целую «гору» гречневой каши. Пробуем все.

- Волшебно, - благодарит Роман, съев на десерт еще и сырную булочку с молочным печеньем.

Людмила говорит, что каша так и называется «Особая, Выборная».

- Как вы хотели, только для избранных, для всех вас, - уточнила Костюковская, - Она готовится не в кастрюле, а конверторной жаровне, только на пару. С тушенкой, понятно, луком и чесноком.

К слову, такой же волшебной кашей угощают на выборах и в кемеровской школе №7. Кормят даже тех, кто не прикреплен к избирательному участку.

Выборы в Кузбассе продолжаются. Уже подведены первые итоги первого дня голосования. 8 сентября явка избирателей в Кузбассе составила 46,71 %, рассказали «Комсомолке» в региональном избиркоме

Напомним, за четырех кандидатов в губернаторы, пять политических партий и 259 «одномандатников» смогут проголосовать свыше 1 миллиона 900 тысяч кузбасских избирателей. На 1 604 участках выборы обеспечат свыше 17 тысяч членов избирательных комиссий.