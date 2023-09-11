«Поезд Победы» привез в Кузбасс малоизвестные факты войны

В Кузбасс прибыл "Поезд Победы"

В Кемерово прибыл «Поезд Победы». Его исторические экспозиции откроют кузбассовцам неизвестные подробности Великой Отечественной войны.

Состав будет работать на железнодорожном вокзале столицы Кузбасса до 13 сентября. В вагонах сотни экспонатов. Исторический экскурс - почти реальность - 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, объемный звук и суперсовременный театральный свет. С помощью новейших технологий десять экспозиционных вагонов длиной в четыре тяжелых года войны рассказывают о ее страницах, в том числе малоизвестных. Все настолько реалистично, что проникаешься тем временем. Сюжеты сопровождают аудиовоспоминания собирательного образа - машиниста Лидии, прошедшей на своем военном эшелоне от Сталинграда до Беларуси.

Неделями стоя

По ходу экскурсии повествование женщины становится не просто рассказом, а криком души. Например, в комментарии к вагону с военнопленными: вот они, изможденные, тощие без сил лежат на нарах.

- Но чаще от тесноты пленные в таких барачных вагонах ехали стоя неделями, почти без пищи и воды. Умирали в дороге тысячами, - рассказывает Лидия. - Те, которые добирались до концлагеря, умирали там на тяжелейших работах. Человеческие кости перемалывали для удобрений, а волосами набивали матрасы.

На ивах к победе

В самой середине состава сюжет об интересных подробностях операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. На лавке солдат примеряет странные лыжи из веток. На самом деле это шагоступы из ивы, на которых наши солдаты по примеру местных лесников окружали фашистов через непроходимые болота Гомельской области. Такие ивовые мокроступы не давали бойцам увязнуть в трясине.

Шагоступы из ивы помогли нашим освободить Беларусь. Фото - Анна Сивохина.

А в следующем вагоне уже блокадный Ленинград. На 3D-экране видеохроника страшных событий. Бомбежки, раздача хлебных корочек, сани с трупами. Рядом грузовик с ценным грузом - кошками.

- Кошек везли в Ленинград тысячами специально для ловли крыс, которые кишели в городе повсюду.

От греха подальше

Бронепоездам была посвящена в «Поезде Победы» отдельная экспозиция. Они весили сотни тонн, их не брал ни один вражеский снаряд. А орудия, установленные на железных машинах, поражали любую вражескую технику, включая танки и самолеты. Поэтому немцы от греха подальше сбрасывали бомбы в стороне от бронепоездов.

Впервые в состав «Поезда Победы» вошел вагон, рассказывающий о Нюрнбергском процессе. В нем скамья подсудимых, за которой как живые - фигуры Рибббентропа, Гесса, Геринга, Кейтеля, других нацистов.

У каждого из них свой взгляд своя поза. Кто-то слушает приговор спокойно, а кто-то с опущенной головой. Но в глазах каждого ни капли сожаления, и от этого страшнее, чем от всех их преступлений.

Впервые в "Поезде Победы" инсценировали Нюрнбергский процесс. Фото Анны Сивохиной.

- Мы постарались в экспозиции приблизить военные сюжеты к реальности. Чтобы зацепить людей до слез. Чтобы человек через призму увиденного еще раз понял, какой тяжелой ценой нашему народу далась эта Победа, - рассказали организаторы передвижной военной экспозиции.

КСТАТИ

«Поезд Победы» в Новокузнецке: 14 - 16 сентября с 10.00 до 18.20. Регистрация с 13 сентября.