«Новые люди» набирают 5,36% голосов и проходят в Заксобрание Кемеровской области

Фото: Партия «Новые люди».

- Результаты выборов говорят о том, что жителям Кузбасса близки наши взгляды на то, как должен развиваться диалог между людьми и властью. Мы уверены, что нашему региону нужны депутаты нового типа: открытые и не боящиеся обсуждать проблемы, не закрывающие на них глаза. Большое спасибо всем, кто поддержал «Новых людей» на выборах в Заксобрание Кемеровской области. Наша команда обязательно оправдает ваше доверие, - подчеркнул лидер партийного списка «Новых людей» Роман Клейстер.

Он добавил, что депутатские полномочия открывают широкие возможности для масштабирования работы «Новых людей» в Кемеровской области.

В Заксобрание Кемеровской области наряду с «Новыми людьми» прошли «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Выборы вызвали серьезный интерес жителей Кузбасса. По предварительным данным, явка превысила 79%.

Партия «Новые люди» создана в марте 2020 года. Годом позднее она прошла в Госдуму, впервые за 20 лет обновив ее состав. В состав фракции вошли 15 депутатов. Лидер партии - Алексей Нечаев. На прошедших в прошлые выходные выборах партия прошла в Заксобрания 8 регионов и в 5 городских дум.