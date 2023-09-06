В Кемерове состоится концерт, посвященный русской воинской славе. Фото: ГНБ имени В.Д.Федорова

Виртуальный концертный зал «Федоровки», созданный в Кемерове по нацпроекту «Культура», приглашает жителей города на цифровой концерт, посвященный славным страницам отечественной истории «О подвигах, о доблести, о славе.

От русских богатырей до героев России». В программе прозвучат всемирно известные музыкальные произведения: отрывки из опер русских композиторов Бородина «Князь Игорь» и Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже», фрагмент Пассакалии на тему народной партизанской песни времен Великой Отечественной войны Шишакова, музыка Чайковского, Городовской, Соловьева-Седова, Дунаевского, Лученка. А также русские народные песни «Среди долины ровныя», «Солдатушки, бравы ребятушки» и старинный русский марш «Бородино».

В концерте принимают участие заслуженный артист России Павел Любимцев (ведущий), Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова (дирижер Владимир Андропов), народный артист России Василий Овсянников (баритон).

Государственная научная библиотека им. В.Д. Федорова

ул. Дзержинского, 19

т.: (384-2) 44-18-67

7 сентября, начало в 14.00

Вход свободный