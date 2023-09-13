Владимир Путин: люди в Кузбассе заслужили первоклассные культурные объекты

Владимир Путин приветствовал развитие культурно - образовательного кластера в Кузбассе.Фото - kremlyn.ru

Владимир Путин приветствовал открытие в Кемерове очередного объекта кузбасского культурно-образовательного кластера - филиала Российского государственного института сценических искусств, построенного по его поручению в начале сентября этого года. По мнению Президента, новые культурные учреждения раскрывают талант, творческий дар одаренных молодых россиян.

- Такие культурные центры и образовательные учреждения должны включать театральные и концертные залы, музейные и выставочные пространства, помещения для школ различной направленности. В Кемерове ряд образовательных учреждений уже начал свою работу. А это значит, что сотни, а может быть, и тысячи ребят смогут получить современное, качественное образование в своем регионе. Кемерово - в центре страны, Сибирь - это горняцкий край, люди там заслужили, чтобы у них на родине были первоклассные объекты культуры, которыми гордится вся наша страна», - отметил Владимир Путин.

Напомним, филиал РГИСИ открыли в Кемерове 4 сентября в Ленинском районе города на улице Ворошилова. Он стал одним из объектов культурно-образовательного кузбасского кластера, который сдали в столице областного центра Кузбасса за последние годы.

В филиале вуза будут обучаться 170 студентов по семи направлениям из 22 регионов России и трех иностранных государств.

- Здесь мы подготовим будущих актеров и режиссеров драматического театра, телевизионных постановщиков, сценографов, театральных художников, продюсеров и театральных критиков. Новый корпус открывает также новые возможности для художников, композиторов музыкантов, - пояснила «Комсомолке» ректор кузбасского филиала РГИСИ Марина Межова.

Здание РГИСИ многофункциональное, оно оснащено современным светом, звуком, компьютерной техникой, самым передовым сценическим и музыкальным оборудованием.

- Институт соответствует самым передовым требованиям мирового сценического пространства. Условия идеальные как для театрального, музыкального искусства, так и для киноиндустрии. Не случайно на базе РГИСИ в ближайшие годы планируется открыть самую современную в России киностудию «Кузбассфильм». Здесь будут снимать документальные анимационные и художественные фильмы, - отметила ректор РГИСИ Наталья Пахомова.

Важно, что будущая киностудия сделает ставку не на «звезд» российского кинематографа, а на собственных талантов - студентов, ведущих актеров кузбасских театров, музыкантов, мультипликаторов.

- Уверен, развитие нашего кластера и в целом культуры в Кузбассе стимулирует развитие всего нашего промышленного региона. Ведь только высокообразованные, культурные, начитанные люди, ценящие театр, музыку, могут строить и развивать такой крупный регион, как Кузбасс, - отметил Сергей Цивилев.