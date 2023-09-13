Водитель кузбасского разреза «Пермяковский» стал победителем международного чемпионата «Клуб операторов БелАЗ-2023»

Водитель карьерного автосамосвала разреза «Пермяковский» Дмитрий Берестовский стал победителем международного чемпионата. Фото: Пресс-служба компании АО «Стройсервис»

В Беларуси состоялся международный чемпионат «Клуб операторов БелАЗ-2023». Победу в нем оспаривали более 30 водителей карьерных самосвалов из России, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. В числе испытаний, продолжавшихся три дня - теоретический экзамен, а также практический: парковка задним ходом, проезд неровностей, подъем на горку с 8%-м уклоном, трогание с места от стоп-линии, выполнение фигуры «Восьмерка», прохождение габаритного коридора и тому подобное.

Победу в чемпионате оспаривали более 30 водителей БелАЗов из пяти стран. Фото: Пресс-служба компании АО «Стройсервис»

Водитель карьерного автосамосвала разреза «Пермяковский» Дмитрий Берестовский стал единственным участником из Кузбасса, успешно прошедшим все испытания международного чемпионата «Клуб операторов БелАЗ-2023». Он правильно ответил на все вопросы теории и показал высший пилотаж на карьерной технике. Дмитрию Берестовскому понадобилось всего четыре минуты, чтобы пройти всю дистанцию и выполнить на 130-тонной машине сложнейшие элементы: диагональную парковку, «восьмерку», езду с препятствиями, скоростное маневрирование и попадание в воздушный шарик штырем, закрепленным на бампере.

Дмитрий Берестовский успешно прошел и теоретический этап, и сложнейшую дистанцию. Фото: Пресс-служба компании АО «Стройсервис»

В результате - 1 место и бурные овации публики. Горняк получил от генерального директора «БелАЗа» Сергея Никифоровича ценные награды и именную карту участника международного сообщества «Клуб операторов БелАЗ».

Горняк получил от генерального директора «БелАЗа» ценные награды и именную карту участника «Клуба операторов БелАЗ». Фото: Пресс-служба компании АО «Стройсервис»

В пресс-службе компании отметили, что угольщики «Стройсервиса» не первый раз лидируют на белорусских соревнованиях. В 2019 году Евгений Сидоров с разреза «Шестаки» стал лучшим оператором самосвала БелАЗ-7555 и единственным россиянином-победителем международных состязаний.