В Кузбассе 74 предприятия повышают эффективность производства благодаря нацпроекту «Производительность труда». Фото: Пресс-служба РЦК

Участниками национального проекта «Производительность труда», который реализуется с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина, в Кузбассе стали уже 74 предприятия несырьевых отраслей экономики. В том числе 8 компаний присоединились к нацпроекту с начала текущего года и уже получают адресную господдержку на внедрение бережливых технологий.

«У наших участников нацпроекта с опережением кратно возрастает эффективность производства, увеличивается фонд оплаты труда. Это показательный пример для других компаний, и интерес к нацпроекту «Производительность труда» со стороны среднего бизнеса и наших крупных предприятий с каждым годом только растет. Господдержку на повышение производительности труда уже получили наши аэропорты, химические, машиностроительные, автотранспортные предприятия, хлебокомбинаты, объекты торговли. В сегодняшних непростых условиях они успешно находят скрытые резервы для развития с помощью бережливых решений», — отметил заместитель председателя правительства Кузбасса – министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет.

Новых участников нацпроекта в Кузбассе сопровождает Региональный центр компетенций (РЦК). Его эксперты помогают провести диагностику производства, выявить процессы, которые снижают общую эффективность работы, а также предлагают решения для повышения эффективности работы. Результаты видны уже в первые три месяца.

Так, на новокузнецком заводе «Универсал» работают над снижением издержек и увеличением объема выпуска корпусов редукторов, которые пользуются высоким спросом на горнодобывающих предприятиях региона. Уже выявлено более 35 производственных проблем, решение которых позволит снизить себестоимость этой продукции более чем на 10% и ускорить ее выпуск почти на четверть. За полгода на предприятии рассчитывают увеличить выработку на пилотном участке более чем на 30%. Всего участие в нацпроекте рассчитано на три года, в каждый из которых общая производительность должна увеличиваться не менее чем на 5%. Для достижения этих результатов в последующие 2,5 года завод самостоятельно будет тиражировать полученный опыт на другие производственные участки.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% и направлен на формирование современной производственной культуры. Благодаря внедрению бережливых технологий эффективность работы кузбасских предприятий в среднем возрастает на треть без дополнительных инвестиций и затрат.