Свыше трех тысяч жителей Кузбасса поменяют профессию

Жители Кузбасса меняют свое дело

Новые профессии в этом году по направлению региональной службы занятости населения освоят почти четыре тысячи жителей Кузбасса. Об этом «Комсомолке» сообщили в правительстве региона.

- Люди обучаются новым востребованным профессиям по госпрограмме «Содействие занятости населения Кузбасса». Обучение пройдут не мене 3,7 тысяч граждан. Из них 3,5 тысячи безработных, 104 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 57 незанятых граждан, которые получают страховую пенсию по старости, но они хотят дальше работать, - рассказал министр труда и занятости населения региона Алексей Гришин.

В профильном министерстве Кузбасса пояснили, что наиболее востребованными на региональном рынке труда остаются профессии бухгалтера, водителей автобуса, погрузчика. Также все чаще требуются машинисты автогрейдера, бульдозера, буровой установки, дорожно-строительных машин, крана, насосных установок, экскаватора. Большой спрос у работодателей и на плиточников-облицовщиков, операторов станков с программным управлением. По-прежнему нужны Кузбассу парикмахеры и повара, сварщики и слесари по ремонту автомобилей, фрезеровщики.

Те, кто уже успел сменить дело, довольны, ведь сразу после учебы они смогли трудоустроиться. Анатолий Толканов из Промышленновского округа один из них.

- Научился управлять трактором и по окончании курсов при поддержке региона сразу стал предпринимателем. Займусь в родном селе теперь покосом травы и уборкой сена. Дело выгодное, - поделился с «Комсомолкой» своими планами мужчина.

Всего с начала текущего года на курсы, организуемые службой занятости населения Кузбасса, направлено 3 205 кузбассовцев, из них 3 048 безработных граждан. Фактически завершили обучение 2 575 человек.

- Желающие обучиться новой профессии могут подать заявление на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» или обратиться в ЦЗН по месту жительства, - добавили в региональном центре занятости населения.