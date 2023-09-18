Бригада Олега Германа компании «СУЭК-Кузбасс» добыла два миллиона тонн угля

Фото: «СУЭК-Кузбасс».

Очистная бригада Олега Германа участка №2 шахты имени С.М. Кирова третьей в компании «СУЭК-Кузбасс» добыла с начала года два миллиона тонн угля.

Весь уголь выдан бригадой из лавы №24-64 с вынимаемой мощностью пласта Болдыревский 2,3 метра. Марка угля - «ГЖ». Длина лавы составляет триста метров. В ее состав входят 175 секций механизированной крепи, а также очистной комбайн с увеличенной шириной захвата до 1000 мм и увеличенной мощностью на исполнительных органах.

К отработке лавы коллектив приступил в августе прошлого года. В текущем году на-гора уже выдано 2,1 миллиона тонн угля, в том числе 77 тысяч тонн – сверхпланово. Планируется, что к ноябрю будет завершена отработка лавы №24-64, а затем переход в следующую №24 -65 с запасами угля 2,9 миллиона тонн.

Отметим, что бригада Олега Германа считается одной из лучших в компании «СУЭК-Кузбасс». По итогам производственного соревнования первого полугодия 2023 года в рамках профессионального клуба «Добычник» этот коллектив стал серебряными призером.

Напомним также, что первой в компании «СУЭК-Кузбасс» два миллиона тонн в начале июля добыла бригад Игоря Малахова шахты имени 7 Ноября Новая. Сейчас на ее счету 2,6 миллиона тонн. Второй «двухмиллионицей» стала в начале сентября бригада Никиты Ковалева шахты «Талдинская-Западная 2». И близка к этому показателю бригада Кирилла Куксова шахты «Комсомолец».