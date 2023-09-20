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Общество20 сентября 2023 9:58

«Большая университетская неделя» поможет старшеклассникам Кузбасса выбрать дело своей жизни

Проект «Большая университетская неделя» возобновил свою работу в Кемеровской области с началом нового учебного года
Анатолий БОЛДЫРЕВ
"Большая университетская неделя " подскажет ответы на многие вопросы кузбасских студентов.

"Большая университетская неделя " подскажет ответы на многие вопросы кузбасских студентов.

В регионе с наступлением нового учебного года продолжается реализация профориентационного проекта «Большая университетская неделя», запущенного в мае этого года.

Проект помогает старшеклассникам выбрать для дальнейшего обучения подходящий вуз, а, значит, и свою будущую профессию.

В рамках проекта подростки знакомятся с различными направлениями подготовки, деятельностью студенческих объединений, узнают об условиях проживания и соцподдержке студентов. Им также подробно рассказывают о производственной практике и трудоустройстве в рамках сотрудничества вузов с компаниями-партнерами.

- У нас огромное поле для самореализации ребят. Ведь в вузах действуют свыше 100 студенческих объединений, активисты которых участвуют в организации проектов от внутривузовского до международного уровней. Можно вступать в Совет обучающихся, студенческие клубы, стать частью научного сообщества, штаба студенческих отрядов или наставниками в первичных отделениях «Движения Первых», к примеру, - рассказал «Комсомолке» министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса Сергей Пфетцер.

Преподаватели кузбасских вузов выбрать профессию по душе

Преподаватели кузбасских вузов выбрать профессию по душе

За время проекта «Большая университетская неделя», который продлится до июня будущего года, для школьников помимо консультационных выездов в муниципалитеты пройдут классные часы и уроки, посвященные региональным вузам. Для родителей старшеклассников проведут Всекузбасское онлайн-собрание, во время которого ректоры расскажут о важных преимуществах своих институтов и университетов, в том числе о бюджетных местах и льготах. Для удобства старшеклассников и их родителей запущен информационный портал студ-регион.рф.

- Мы активно развиваем систему высшего образования в нашем регионе: открываем новые направления, обновляем материально-техническую базу вузов, создаем комфортные условия для жизни и отдыха студентов и преподавателей. Сейчас в Кузбассе молодежь может получать качественное и современное образование, реализовывать себя в науке, спорте, творчестве, волонтерской и общественной деятельности. Проект «Большая университетская неделя» знакомит потенциальных абитуриентов из малых городов и сельских территорий с возможностями кузбасских вузов, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

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