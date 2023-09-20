«Большая университетская неделя» поможет старшеклассникам Кузбасса выбрать дело своей жизни

"Большая университетская неделя " подскажет ответы на многие вопросы кузбасских студентов.

В регионе с наступлением нового учебного года продолжается реализация профориентационного проекта «Большая университетская неделя», запущенного в мае этого года.

Проект помогает старшеклассникам выбрать для дальнейшего обучения подходящий вуз, а, значит, и свою будущую профессию.

В рамках проекта подростки знакомятся с различными направлениями подготовки, деятельностью студенческих объединений, узнают об условиях проживания и соцподдержке студентов. Им также подробно рассказывают о производственной практике и трудоустройстве в рамках сотрудничества вузов с компаниями-партнерами.

- У нас огромное поле для самореализации ребят. Ведь в вузах действуют свыше 100 студенческих объединений, активисты которых участвуют в организации проектов от внутривузовского до международного уровней. Можно вступать в Совет обучающихся, студенческие клубы, стать частью научного сообщества, штаба студенческих отрядов или наставниками в первичных отделениях «Движения Первых», к примеру, - рассказал «Комсомолке» министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса Сергей Пфетцер.

Преподаватели кузбасских вузов выбрать профессию по душе

За время проекта «Большая университетская неделя», который продлится до июня будущего года, для школьников помимо консультационных выездов в муниципалитеты пройдут классные часы и уроки, посвященные региональным вузам. Для родителей старшеклассников проведут Всекузбасское онлайн-собрание, во время которого ректоры расскажут о важных преимуществах своих институтов и университетов, в том числе о бюджетных местах и льготах. Для удобства старшеклассников и их родителей запущен информационный портал студ-регион.рф.

- Мы активно развиваем систему высшего образования в нашем регионе: открываем новые направления, обновляем материально-техническую базу вузов, создаем комфортные условия для жизни и отдыха студентов и преподавателей. Сейчас в Кузбассе молодежь может получать качественное и современное образование, реализовывать себя в науке, спорте, творчестве, волонтерской и общественной деятельности. Проект «Большая университетская неделя» знакомит потенциальных абитуриентов из малых городов и сельских территорий с возможностями кузбасских вузов, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.