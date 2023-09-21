Бывалые участники СВО из Кузбасса поддержат новобранцев

Два кузбасских добровольца оказались с одного города и с одной улицы. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

На кемеровском пункте отправки контрактников в зону спецоперации много новобранцев, но есть и бывалые. Те, кто снова идет защищать Родину. Они становятся хорошим примером для молодых добровольцев. Денис Х. из Киселевска один из них. Сегодня перед отправкой в «учебку» он дает ценные наставления своему земляку, 19-летнему добровольцу Ивану С.

Рембо из себя не строй

Они познакомились только что. Оказывается оба с одной улицы в Киселевске. Иван признался «Комсомолке», что идет в контрактники по сердцу, хочет служить стрелком, ведь несколько месяцев занимался в тире. Стрелял из автомата, пистолета, винтовки. Надеется овладеть оружием в совершенстве и посвятить себя военной службе. А, может, и поступить потом в военное училище. В общекомандное хочет.

- Вот это, братишка, приветствую, - радуется за него Денис Х. - Только Рембо на передовой из себя не строй, не геройствуй. Снайпера вражеские бахвальства не прощают.

Сам Денис уже второй раз идет на спецоперацию. В прошлом году кузбассовец отправился в один из добровольческих батальонов. Потом контракт закончился, и он вернулся в Кузбасс. Но тянет туда обратно. Вот так и оказался снова в военкомате.

Закалка дедова

Любовь к военному делу у Дениса от деда, сражавшегося в Великую Отечественную в составе сибирского батальона. Поэтому с большим желанием в 2009 году шел в армию, сам записался в стрелки. За полгода в армии стал командиром отделения. Участвовал в широкомасштабных учениях «Восток – 2010».

- Хотел остаться по контракту, не вышло, женщина любимая домой утащила. А вот когда спецоперация началась, удержать меня уже никто не мог.

Подписав в прошлом году первый контракт, Денис попал на луганское направление - Сватово, Лисичанск. Там раз в окружение попали. Как вышли, сам не понимает.

- Ну, все думаю, крышка, чудес не бывает. Замкнули по полной. А сам из-за пазухи мешочек с земличкой своей родной достаю и к сердцу прикладываю. В Бога особо раньше не верил, а тут шепчу под нос: «Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешного…» И тут лаз в горе, мы туда, карабкались минут пять, а когда вылазили на свет, кубарем вниз катились, будь здоров, обрыв оказался. Наши артиллеристы внизу подобрали.

Дайте смыться минут пять

Денис вспоминает, как в другой раз всушники, которые находились буквально в 50 метрах, решили по душам поговорить.

- Кричат из своих окопов нам: «Вы откуда, хлопцы?» Из Кузбасса отвечаю, шахтеры. – Ой, пацаны, дайте тогда пять минут, чтобы смыться. Побросали автоматы, пайки, все, что было можно, и деру, пятки только сверкали, - смеется боец.

Вместе с Иваном и другими добровольцами он проходит в пункте отправки последние уточнения и сверки, а затем все вместе отправляются на автобусе в Алтайский край.

Иван С. пробудет там, скорее всего, несколько месяцев, пока будет идти обучение и подготовка. А Дениса, похоже, как уже опытного бойца, отравят на передовую через несколько дней.