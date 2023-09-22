На выходных в Кузбассе похолодает до -5 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Бабье лето» в Кузбассе подошло к концу. В ближайшее время в регионе похолодает, ночью ожидаются минусовые температуры. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Сегодняшний день еще порадует кузбассовцем теплом – днем воздух прогреется до +18... +23 градусов. Однако уже с завтрашнего дня на погоду начнет оказывать влияние высотный циклон: пройдут дожди, подует ветер северных направлений, похолодает. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до 0... +5 градусов, в дневные часы температура будет в пределах +10... +15 градусов.

Так, сегодня, 22 сентября, день будет еще теплым, воздух прогреется до +18 … +23 градусов. Ветер будет юго-западный 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Днем местами пройдет небольшой дождь, возможны туманы.

В субботу, 23 сентября, ночные температуры ожидаются в пределах +6 … +11, днем потеплеет до +8 … +13, местами до +18. Ветер сменит направление на северо-западное и усилится. Ночью его скорость составит 5-10 метров в секунду, местами будут порывы до 16 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду. Ночью по северу области прогнозируется небольшие и умеренные дожди, днем пройдут кратковременные дожди с грозами.

В воскресенье, 24 сентября, ночью похолодает до 0 … +5, местами до -5. Днем температура будет в пределах +10 … +15 градусов. Ветер будет северо-западным 6-11 метров в секунду ночью с порывами до 20 метров в секунду, днем – до 19 метров в секунду.

По данным синоптиков, в начале следующей недели погода будет неустойчивая с небольшими дождями, но температура будет вполне комфортной для сентября.