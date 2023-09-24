Фото: ХК "Кузбасс".

Кемеровский «Кузбасс» завоевал Кубок России по хоккею с мячом - 2023, обыграв московский «Динамо».

Финальный матч Кубка России прошел в Кемерове на льду ледового дворца «Кузбасс». После первого тайма хозяева вели со счетом 5:1. Во второй половине встречи гости сократили отставание до минимума, однако вырвать победу не сумели. В итоге «Кузбасс» одержал победу со счетом 6:5.

У кемеровчан забитыми голами отличились Владислав Тарасов, Симон Янссон (2), Александр Егорычев, Артем Репях и Артем Бутенко (34). В составе «Динамо» голы забили Алмаз Миргазов (2), Антон Шевцо и Янис Бефус (2).

- 16 лет спустя, - коротко подписали победное фото в соцсетях представители ХК «Кузбасс».

Действительно, последний раз кемеровчане становились победителями Кубка России в 2007 году. В целом этот трофей стал четвертым для команды («Кузбасс» завоевывал Кубок России еще в 2001 и 2003 году). Рекордсменом же по победам с девятью победами является «Динамо». В прошлом году Кубок России забрали хоккеисты хабаровского «СКА-Нефтяника».

«Игра была искрометной», «Спасибо за эмоции!», «Кузбасс молодцы!», «Этот матч на будущее будет образцом, особенно начало игры», «Кузбасс-чемпион», - пишут в соцсетях болельщики команды.

Напомним, что сезон русского хоккея открылся матчами предварительного этапа Кубка России в Ульяновске (группа «Запад») и Иркутске («Восток»). В решающую стадию соревнований вышли по четыре клуба из групп. Финальный этап Кубка России по хоккею с мячом прошел в Кемерове с 20 по 24 сентября.