В Кузбассе на выходных выпал первый снег

Фото: официальный телеграм-канал курорта Шерегеш.

В Кузбассе на выходных похолодало и выпал первый снег, однако, по прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, сентябрь еще порадует жителей региона солнечными деньками.

В конце прошлой недели «бабье лето» сменилось осенью. В регионе похолодало, усилился ветер, а местами прошел мокрый снег. Метеостанции зафиксировали осадки в Тайге, Тяжинском районе и поселке Центральный. По словам кузбассовцев, снег также выпал в Таштагольском районе и Междуреченске. В нескольких населенных пунктах даже появился временный снежный покров.

- В прошедшие выходные дни по области отмечался мокрый снег и снежная крупа, местами появился временный снежный покров, например в Тяжинском районе на утро понедельника его высота составляла 2 см, но постепенно он растает, - рассказали «Комсомолке» синоптики Кемеровского гидрометцентра, напомнив, что устойчивый снежный покров в Кузбассе появляется, как правило, в конце октября - начале ноября.

Фото: официальный телеграм-канал курорта Шерегеш.

Метеорологи пояснили, что сейчас прохладу и осадки в регион приносит высотный циклон. Сегодня в Кузбассе пасмурно, будет идти снег, предстоящая ночь обещает быть такой же холодной, как и предыдущая. Однако уже с завтрашнего дня влияние на погоду начнет оказывать антициклон. Они принесет свойственное для золотой осени тепло с ярким листопадом. При этом, конечно, летней температуры ждать не стоит. Столбики термометров в дневное время будут подниматься до +10... +15 градусов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Обычно первый снег выпадает в Кузбассе в сентябре. Как правило, снежный слой тонкий и быстро тает. В прошлом году первый снег был зафиксирован необычайно рано - 18 августа он выпал на горнолыжном курорте «Шерегеш». Установился же снежный покров в начале ноября.

В 2021 году сентябрь был таким же теплым, как нынешний, с 24 сентября по области наблюдались осадки в виде дождя и мокрого снега. В Кемерове первый снег пошел 29 сентября. Установился снежный покров в том году также в начале ноября.