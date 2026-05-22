В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Кузбассу журналистам устроили не обычный брифинг, а настоящее погружение в мир криминалистики. Его название - «Из следов - в доказательства» - оказалось не просто красивой формулировкой, а точным описанием работы экспертов.
Ультрафиолетовые лампы, микроскопы, запах реактивов, десятки мониторов и коробки с вещдоками. Здесь часами изучают микроскопические царапины на гильзах, линии папиллярных узоров и особенности человеческой речи. Здесь преступления уже не выглядят как в кино. Они превращаются в папки, микрочастицы, следы обуви и таблицы с совпадениями.
«Экспертно-криминалистическое направление - это специалисты, которые собирают следы и помогают раскрывать преступления, формируют ту самую доказательственную базу, которая потом ложится в основу обвинительных заключений», - отметил в начале встречи начальник ЭКЦ областного полицейского главка полковник полиции Андрей Королев.
Сегодня эта служба - одна из крупнейших в системе МВД России. В ней работает 291 сотрудник, а подразделения расположены в 30 территориальных органах МВД по всему Кузбассу. Только за год специалисты проводят около 17 тысяч экспертиз и исследований и выезжают примерно на семь тысяч мест происшествий.
Именно отсюда начинается путь любого вещественного доказательства - от едва заметного следа до судебного приговора.
Первой остановкой стал отдел криминалистических учетов - место, где хранятся тысячи следов пальцев рук, изъятых с мест преступлений.
На экранах - увеличенные папиллярные узоры. Для неподготовленного человека они выглядят одинаково, но для экспертов каждая линия уникальна.
«Не бывает одинаковых отпечатков даже у близнецов», - объясняют специалисты.
Система работает в два этапа: сначала след анализирует программа, а затем оператор вручную сравнивает совпадения и принимает окончательное решение.
На мониторе появляются крошечные детали - окончания линий, разветвления, точки, «крючки». Именно из таких мелочей складывается доказательство. Эксперт буквально водит пальцем по линиям, выискивая едва заметные совпадения. Для неподготовленного человека - хаос. Для криминалиста - почти готовый портрет преступника.
Криминалисты сразу развеяли один из самых популярных киношных мифов: преступники практически никогда не стирают отпечатки наждачкой.
«Такого не бывает», - улыбаются сотрудники.
Рядом - отдел, где изучают следы обуви с мест преступлений. Даже одинаковые ботинки со временем приобретают индивидуальные особенности: потертости, деформации, порезы подошвы. Именно они позволяют связать след на месте преступления с конкретной обувью подозреваемого.
«Обувь одинаковая только по группе. Частные признаки появляются уже в процессе носки», - рассказывает эксперт.
Настоящий интерес у нас вызвал классический криминалистический чемодан - тот самый, с которым эксперты выезжают на убийства, грабежи и кражи, тот самый, подобия которого мы видим в фильмах и сериал по телевизору.
Современные чемоданы уже мало похожи на киношный реквизит. Они оборудованы подсветкой для работы в подвалах и на чердаках, а еще специальными ножками - чтобы не занести с места преступления грязь и паразитов.
Чемодан эксперта больше напоминает набор хирурга, чем полицейское оборудование. Все разложено по отсекам: кисти, порошки, фонари, ленты, упаковки для вещдоков. Ошибок здесь быть не может - одна случайная грязная перчатка способна уничтожить важный след.
Одному из участников брифинга даже предложили оставить отпечатки на тарелке. Затем эксперт аккуратно нанес магнитный порошок - и, когда на белой тарелке начали проступать отпечатки пальцев журналистов,мы прямо оживилась. То, что секунду назад казалось обычной гладкой поверхностью, внезапно «заговорило».
«Вот эти линии - и есть следы папиллярных узоров», - пояснил специалист.
Затем отпечаток перенесли на специальную липкую ленту - именно так следы попадают в уголовное дело и базы данных.
Следующая лаборатория - баллистическая. На столах - оружие, пули, гильзы и микроскопы. Все это - вещественные доказательства по уголовным делам.
Баллистика - это мир, где доказательством становится царапина толщиной в человеческий волос. Эксперты сравнивают мельчайшие борозды так внимательно, будто рассматривают отпечатки снежинок. Специалисты объясняют: каждая деталь оружия оставляет на гильзе собственный микрорельеф - почти как отпечаток пальца.
На экране компьютера - изображения донца гильзы с увеличенными следами бойка и патронного упора. Эксперт сравнивает их с экспериментальными образцами, полученными при контрольном отстреле.
Если микроскопические трассы совпадают - можно с уверенностью сказать, из какого именно оружия стреляли.
В отделе почерковедческих и технических экспертиз документов разговор быстро перешел от подписей к поддельным купюрам.
Специалисты показали две пятитысячные банкноты. Визуально они почти не отличались - под обычным светом купюры выглядели одинаково. Но стоило включить ультрафиолет - одна из них буквально «погасла». Настоящие элементы защиты вспыхнули тонкими нитями и метками, а подделка осталась почти пустой. Под ультрафиолетом специальные элементы свечения сразу выдают подделку.
«Визуально человек может не определить фальшивку. Для этого мы используем приборы и проверяем защитный комплекс документа», - объясняют эксперты.
Не менее интересной оказалась почерковедческая экспертиза.
По словам сотрудников, почерк - это сложный письменно-двигательный навык, который формируется годами и приобретает индивидуальные особенности. Эксперты говорят: почерк человека меняется вместе с ним самим - усталостью, возрастом, болезнью, стрессом.
Но индивидуальные признаки все равно остаются, как своеобразная моторная память. Поэтому, даже если человек пытается подделать подпись, эксперты замечают замедленный темп, дрожание руки и другие признаки имитации.
Пожалуй, одной из самых необычных стала лаборатория фоноскопических и лингвистических экспертиз. В этой лаборатории не хранят отпечатки и оружие - здесь хранят голоса. Иногда именно интонация становится главным доказательством.
Здесь исследуют то, что нельзя потрогать руками: голосовые сообщения, телефонные разговоры, интернет-переписки и комментарии в соцсетях.
Эксперты способны установить, принадлежит ли голос конкретному человеку, был ли монтаж записи, а теперь еще и определить, использовался ли искусственный интеллект.
«Общедоступные программы по созданию искусственного голоса мы успешно выявляем», - рассказали сотрудники.
Кузбасская лаборатория даже заняла второе место на всероссийском практикуме по выявлению искусственно сгенерированной речи.
Но еще больше впечатляет автороведческая экспертиза. По переписке специалисты могут определить пол автора, примерный возраст, уровень образования и даже профессиональную сферу.
«Мы можем установить, мужчина это или женщина, технарь или гуманитарий», - рассказала руководитель отдела Екатерина Юрьевна.
Особенно часто экспертам приходится работать с экстремистскими материалами, комментариями в интернете и переписками взрослых с несовершеннолетними.
Отдельный кабинет - психофизиологические исследования с использованием полиграфа.
Вопреки телевизионным шоу, проверка здесь длится не пять минут, а четыре-пять часов. На обследуемого (на брифинге для кадра им выступила я) надевают датчики дыхания, сердечно-сосудистой активности, потоотделения и двигательной активности. Прибор фиксирует реакции организма, которые человек практически не способен контролировать.
Кабинет полиграфа выглядит почти спокойно, но сотрудники признаются - спустя несколько минут теста напряжение в комнате становится почти физически ощутимым.
«Никто отсюда не выходил счастливый», - призналась специалист.
Самое необычное в демонстрации полиграфа - то, насколько быстро организм выдает человека. Еще до того, как он успевает закончить фразу.
Чтобы продемонстрировать принцип работы, мне предложили заменить цифры в обычном счете посторонними словами. Даже без датчиков стало заметно, как меняется речь, появляются пауза и волнение.
«Возникает реакция рассогласования - организм реагирует на информацию, которая не соответствует тому, что содержится в голове», - объяснила эксперт.
В физико-химической лаборатории - газовые хроматографы, реактивы и десятки образцов наркотических веществ. Эксперты исследуют все: от растительных до синтетических наркотиков и содержимого электронных сигарет.
Некоторые образцы выглядят почти безобидно: белый порошок, зеленая масса, свертки. Но именно из-за этой внешней «обычности» синтетические наркотики остаются особенно опасными.
На столе - разнообразные виды наркотиков в разных формах и упаковках. Сотрудница лаборатории рассказала нам немного о каждом и показала химическую реакцию: раствор наркотика постепенно окрасился в фиолетовый цвет.
Запах, цвет, реакции - все может выдать наркотик, и определить, какой именно, для специалистов-криминалистов вообще не проблема.
Сотрудники также говорят, что наркотики все чаще находят даже в одноразовых сигаретах.
Поддельная водка, метанол и «масло»
Одной из не менее значимых точек маршрута стала лаборатория, где исследуют пищевые продукты и спиртосодержащие жидкости. На столах - бутылки водки, коньяка, виски, канистры с жидкостями и образцы масел. Все это - реальные объекты экспертиз.
С первого взгляда лаборатория напоминает скорее кабинет технологов пищевого производства, чем подразделение МВД. Но именно здесь выясняют, что на самом деле находится внутри бутылок без акцизов и «натуральных» продуктов.
«Это может быть как настоящая продукция без документов, так и откровенные подделки», - объясняют сотрудники.
Эксперты исследуют крепость напитков, состав воды, наличие сахара, красителей, ароматизаторов и посторонних примесей. Для этого используют химические реакции, микроскопы и хроматографы.
Особенно оживилась беседа, когда речь зашла о фальсификате. Оказалось, что чаще всего подделывают водку и коньяк среднего ценового сегмента - продукцию, которую покупатель реже проверяет внимательно.
«По сути, это просто разбавленный спирт, разлитый по бутылкам», - рассказывают специалисты.
Иногда последствия оказываются куда серьезнее плохого вкуса. Эксперты признаются: им до сих пор попадаются жидкости с метанолом - токсичным спиртом, который особенно часто встречается в стеклоомывающих жидкостях.
«Метанол дешевле и практически без запаха», - объясняют сотрудники лаборатории.
Не менее неожиданной оказалась история с обычным сливочным маслом. Во время одной из экспертиз вместо заявленного масла специалисты обнаружили маргарин.
«В пищу употреблять это можно, но ценовая категория уже совсем другая», - пояснили эксперты.
Даже здесь криминалистика работает с деталями: специалисты проверяют состав, жирность, органические кислоты и соответствие ГОСТам. Иногда судьбу уголовного дела решают буквально несколько миллилитров жидкости.
А еще именно в этой лаборатории особенно остро ощущается контраст между внешним видом объекта и его реальным содержимым. Прозрачная жидкость может оказаться опасным суррогатом, а аккуратная упаковка - подделкой. И выяснить это способен только тщательный анализ.
Для криминалистов время давно перестало быть главной проблемой. След, оставленный десятки лет назад, может «заговорить» только сегодня, когда появляются новые технологии и более чувствительные методы исследования.
В финале Андрей Королев рассказал о главном достижении современной криминалистики - генетических исследованиях. Именно благодаря новым технологиям сегодня удается раскрывать преступления, совершенные десятки лет назад.
«Только в 2025 году мы раскрыли более 15 преступлений прошлых лет - убийства, изнасилования, в том числе преступления против несовершеннолетних», - рассказал он.
Следы, изъятые еще в 1990-х, сегодня можно исследовать с помощью новых реактивов и оборудования. То, что раньше казалось бесполезным вещественным доказательством, теперь становится полноценной уликой.
«Все люди оставляют какие-либо следы на месте происшествия, и мы именно этим занимаемся», - подытожил начальник ЭКЦ.
Именно поэтому современная криминалистика - это сложная система, где работают химики, генетики, лингвисты, психологи, программисты и физики. И где истина действительно скрывается в мелочах.
В экспертно-криминалистическом центре любят повторять: преступник может забыть о преступлении, но место преступления не забывает никогда. Оно все равно хранит следы. Нужно только уметь их увидеть.
