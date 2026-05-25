«Начинать подготовку надо с 10-го класса»: учитель биологии из Кемерова, сдавшая ЕГЭ на 100 баллов, дала советы школьникам

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С каждым годом все больше кузбасских педагогов присоединяются к сдаче ЕГЭ. В этом году попробовать свои силы во всероссийском тестировании решились 14 учителей. Среди них - учитель биологии кемеровской школы №11, заместитель председателя предметной комиссии ЕГЭ Наталья Макрушина. В 2019 году она уже побывала в «шкуре» своих учеников на ЕГЭ и... получила максимальный балл! Очень редкое достижение для такого предмета как биология даже по российским меркам. В этом году педагог решила снова пройти тестирование. Наталья Макрушина рассказала «КП-Кемерово», зачем сдает ЕГЭ и дала школьникам советы по подготовке.

У многих учеников могут возникнуть резонные вопросы к своим педагогам: «Вы же нас учите, а сами-то сдадите?». Чтобы эти вопросы снять, педагог с 25-летним стажем записалась на сдачу ЕГЭ, как только появилась такая возможность. По словам Натальи Макрушиной, участие в ЕГЭ дает возможность не только повысить свою квалификацию, но и почувствовать то, что чувствуют выпускники, увидеть процесс изнутри, чтобы эффективнее готовить школьников. Тем более, что каждый год задания на ЕГЭ меняются и усложняются!

Специалист считает, что готовится к сдаче ЕГЭ нужно начинать не в выпускном классе, а заранее – уже с 10-го класса. И, если по русскому и базовой математике знаний, которые дают в школе, может быть достаточно для успешного написания тестов, то по ряду предметов требуются дополнительные занятия.

«Определенный процент успеха при выполнении ЕГЭ зависит не только от знаний материала, но и от умения понять вопрос. Все задания в тестах абсолютно разные, это не однотипные вопросы - выбрать один вариант из предложенных ответов. И очень обидно, когда дети теряют баллы за то, что неправильно поняли вопрос или впервые столкнулись с таким типом задания и потратили время, разбираясь, что с этим делать.

Кроме того, все дети разные, обладают разными психотипами. Кто-то очень быстро все делает, а когда начинает перепроверять, то ошибается – исправляет правильный ответ на неправильный. Кто-то, наоборот, не уверен в себе и тратит время на перепроверку. Надо знать свои психологические особенности и правильно их использовать. Если со второго раза пишешь хуже, то сделай все и оставть в покое эту часть. Если понимаешь, что мог что-то с первого раза не увидеть, то после того, как прорешал задание можно выйти в коридор, походить 2-3 минуты, а затем еще раз все перепроверить. Такие моменты очень важны!

Поэтому обязательно нужно тренироваться писать ЕГЭ. Сейчас очень много онлайн-школ, различных ресурсов, причем бесплатных.

Перед самим экзаменом не стоит сидеть допоздна, читать, учить. Это не эффективно. Мозг должен уложить, систематизировать информацию – это делается во сне. Поэтому спать обязательно. Перед экзаменами должен быть «период тишины», чтобы сосредоточиться, отдохнуть.

Самый главный совет выпускникам – успокоиться, верить в себя и свои силы, понимать, что вас всегда поддержат ваши родители, близкие и учителя. Какой бы ни был результат, жизнь на этом не заканчивается. Мы всегда найдем способ найти себя в чем-то. Конечно, надо стараться получить максимум, но и надо быть психологически быть готовым к любому результату и работать с ним», - посоветовала Наталья Макрушина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перенос сроков ЕГЭ, возможность пересдачи и подачи апелляции: что нужно знать кузбасским выпускникам школ (подробнее)

«Учиться стало намного тяжелее»: стобалльники из Кузбасса рассказали, как складывается их жизнь после ЕГЭ (подробнее).