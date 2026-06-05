Новые рабочие места и качественные молочные продукты: на ПМЭФ заключено соглашение о модернизации комбината «Кемеровский»

Фото: пресс-служба «Логика молока»

В модернизацию и расширение мощностей молочного комбината «Кемеровский» будет инвестировано 1,6 млрд. рублей. Соглашение об этом на полях ПМЭФ- 2026 подписали генеральный директор компании «Логика молока» Якуб Закриев и глава Кузбасса Илья Середюк.

Модернизация комбината предполагает увеличение мощностей по производству детского питания на 3,5 тысячи тонн – до 7,4 тыс. тонн в год; обновление и замену технологического и вспомогательного оборудования, а также автоматизацию пяти фасовочных линий. На предприятии также планируется построить новый склад площадью 5 тыс. кв м.

При этом значительная часть технологической базы проекта модернизации будет обеспечена российским оборудованием.

«Логика молока» - один из ведущих производителей свежих молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в России. Продукция компании производится на 13 заводах в разных регионах страны, в том числе в Кемеровской области.

- Кемеровский молочный комбинат – одна из ключевых производственных площадок компании в Сибири. Уверен, что подписанное соглашение создаст задел для реализации наших амбициозных планов по развитию комбината, его автоматизации и цифровизации, строительству новых линий и складских помещений. Это позволит увеличить производство широкой линейки молочных продуктов, обеспечить надежные поставки для потребителей в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, - пояснил Якуб Закриев.

В свою очередь Илья Середюк отметил, что Кузбассу важно расширять возможности для сбыта продукции аграриев, работающих в регионе. Не случайно, одно из условий проекта - использование в производстве сырья поставщиков именно из Кемеровской области.

- Мы активно работаем над диверсификацией региональной экономики, привлечением инвестиций. Одним из самых перспективных кластеров развития для Кузбасса является именно агропромышленный комплекс. Приход такого крупного партнера в отрасль станет важным позитивным сигналом для других потенциальных инвесторов. Кроме того, модернизация производства создаст новые рабочие места и поможет обеспечить кузбассовцев качественными и полезными продуктами, - подчеркнул Илья Середюк.