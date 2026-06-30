Последние новости про убийство 12-летней девочки в Кемерове на 30 июня 2026 года: арест убийцы, обвинения, что известно на данный момент

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

30 июня Центральный районный суд Кемерова отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки. Рассказываем, что на данный момент известно о деле.

Сегодня следователи предъявили мужчине обвинение в изнасиловании (п. «а» ч. 5 ст. 131 УК РФ) и убийстве (п.п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие считает, что мужчина сначала надругался над школьницей, а потом убил, после чего пытался сжечь тело, чтобы спрятать улики. Однако, уйти от правосудия извергу не удалось. Специалисты экспертно криминалистического центра областного полицейского главка смогли выделить ДНК-профиль и установить по нему личность подозреваемого. А ДНК мужчины уже имелась в базе данных, так как он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. 54-летний мужчина ранее был судим за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Из мест лишения свободы он освободился всего месяц назад. 28 июня он был задержан при силовой поддержке Росгвардии.

Сегодня же Центральный районный суд Кемерова по ходатайству следователя избирал меру пресечения обвиняемому. Заседание прошло в закрытом формате. По решению судьи, мужчина отправится в СИЗО на два месяца - до 27.08.2026.

В Кемерове мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве школьницы

На кадрах, опубликованных следкомом, видно, как мужчина кивает, когда ему предъявляют обвинение в изнасиловании и убийстве ребенка. Однако по данным местных СМИ, в суде кузбассовец не признал своей вины.

Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Следователи и криминалисты продолжают работать над делом. В доме мужчины проведен обыск, идут допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и молекулярно-генетическая.

Напомним, что 12-летняя школьница пропала 25 июня, спустя два дня родители обратились за помощью в полицию. В ходе поисков тело девочки было найдено на кладбище в Кировском районе.

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