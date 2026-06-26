В Кузбассе стартовали избирательные кампании 2026 года. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе официально стартовали избирательные кампании 2026 года. Об особенностях предстоящего голосования, его организации и мерах безопасности на брифинге рассказала председатель региональной избирательной комиссии Светлана Демидова.

Сейчас избирательная кампания находится на этапе активного выдвижения кандидатов. Партийные мероприятия по выдвижению завершатся 11 июля, после чего политические объединения начнут представлять необходимые документы в избирательные комиссии.

Главная кампания года

Главной политической кампанией года станут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

По словам Светланы Демидовой, в сентябре кузбассовцы вместе со всеми россиянами примут участие в выборах депутатов Госдумы. На территории региона предстоит заместить четыре депутатских мандата по одномандатным избирательным округам.

Голосование пройдет в течение трех дней подряд - 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Соответствующее решение уже принято Центральной избирательной комиссией России.

Избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы официально началась 16 июня - после публикации указа президента Российской Федерации.

Выборы в Законодательное собрание и муниципалитеты

Помимо федеральной кампании, в регионе пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Кузбасса по одномандатному округу №5. В них смогут принять участие жители Кемеровского муниципального округа, жилого района Кедровка, Рудничного района областного центра, Березовского, Промышленновского муниципального округа.

Также состоятся выборы депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов седьмого созыва.

Основные выборы представительных органов власти пройдут в Анжеро-Судженском городском округе, Калтанском городском округе, Тайгинском городском округе, Беловском муниципальном округе, Мариинском муниципальном округе и Ижморском муниципальном округе.

Дополнительные выборы депутатов назначены в Киселевске, Прокопьевске, Междуреченске, Юрге, а также в Ижморском, Ленинск-Кузнецком и Таштагольском муниципальных округах.

Всего по итогам всех избирательных кампаний 2026 года предстоит заместить 188 депутатских мандатов.

Политические партии России. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Более 1,8 млн избирателей и 1 505 участков

По данным областного избиркома, на 1 января 2026 года численность избирателей в Кузбассе составляет 1 870 677 человек.

Для проведения голосования будут работать 1 505 участковых избирательных комиссий. В их составе задействованы почти 16 тысяч членов комиссий. Еще 424 человека входят в состав территориальных избирательных комиссий.

Большинство помещений для голосования традиционно расположены в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, здравоохранения, а также в административных зданиях. Как подчеркнула Светлана Демидова, все участки размещаются в максимально удобных для жителей местах.

Дислокация избирательных участков. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Члены комиссий вновь обойдут избирателей по домам

В преддверии голосования в Кузбассе вновь будет реализован федеральный проект «ИнформУИК». Он предусматривает поквартирный и подомовой обход избирателей членами участковых комиссий. Главная задача - лично проинформировать каждого жителя о предстоящих выборах, датах голосования и местонахождении избирательного участка.

Обходы пройдут с 20 августа по 13 сентября.

По словам главы областного избиркома, практика показывает эффективность такого формата общения.

«Мы уже видим повышение явки за счет того, что дошли до каждого и лично сообщили о том, что выборы состоятся», - отметила Светлана Демидова.

Во время обходов избирателям также расскажут о возможности воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» и голосованием на дому.

Сервис «Мобильный избиратель» позволит проголосовать тем, кто в дни выборов будет находиться не по месту регистрации. Для этого с 3 по 14 сентября необходимо подать заявление и выбрать удобный избирательный участок. После этого гражданин будет включен в список избирателей на выбранном участке и сможет проголосовать именно там.

Голосование на дому доступно по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающихся, а также по иным уважительным причинам, не позволяющим проголосовать на участке

До самых отдаленных поселков доберутся

Особое внимание уделят жителям труднодоступных территорий. Досрочное голосование для них начнется уже 30 августа.

В Кузбассе насчитывается 14 таких населенных пунктов, где проживают около двух тысяч человек. Чтобы обеспечить возможность участия в выборах всем жителям региона, члены комиссий используют различные виды транспорта - автомобили повышенной проходимости, лодки и даже лошадей.

«Мы доходим до каждого и даем возможность реализовать свое избирательное право», - подчеркнула председатель избиркома.

Видеонаблюдение, контроль и безопасность

Все помещения для голосования будут оснащены системами видеонаблюдения или видеорегистрации.

Кроме того, в дни выборов продолжит работу Центр общественного наблюдения, который традиционно организуется совместно с Общественной палатой Кузбасса.

Любой желающий сможет наблюдать за ходом голосования в режиме реального времени.

Отдельный блок работы связан с обеспечением безопасности избирателей и членов комиссий. Перед началом голосования на территории региона проведут комплексные проверки помещений, а также совместные тренировки с участием сотрудников МВД и МЧС. Члены комиссий пройдут инструктажи по действиям в случае нештатных ситуаций и возможной эвакуации.

В дни голосования на каждом избирательном участке будут находиться не менее двух сотрудников полиции, а вблизи участков организуют дежурство подразделений МЧС.

Как отличить обходчиков от мошенников

Во время брифинга журналисты поинтересовались, не могут ли избирательные обходы стать поводом для мошеннических схем.

Светлана Демидова подчеркнула, что до начала проекта «ИнформУИК» будет проведена широкая информационная кампания, разъясняющая, как выглядят представители избирательных комиссий.

У каждого обходчика обязательно будет удостоверение члена участковой избирательной комиссии, специальная экипировка и служебное мобильное приложение для работы с анкетой. При этом представители комиссий никогда не будут запрашивать коды из СМС, банковские данные или другую конфиденциальную информацию.

«Все вопросы касаются исключительно избирательной кампании», - подчеркнула председатель избиркома.

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