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Общество9 июля 2026 6:30

«Мы уже история»: первые выпускники кемеровского филиала РГИСИ получили дипломыфотовидео

В кемеровском филиале РГИСИ состоялся первый выпуск студентов
Светлана БАШТОВАЯ
42 молодых специалиста - актеры, театроведы и художники-технологи - окончили обучение в кемеровском филиале РГИСИ.

42 молодых специалиста - актеры, театроведы и художники-технологи - окончили обучение в кемеровском филиале РГИСИ.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В холле кемеровского филиала РГИСИ накануне было непривычно шумно. Громко играла музыка, выпускники фотографировались с родными у тематических фотозон, на стенах разместили снимки из студенческой жизни - от первых занятий до дипломных спектаклей. Рядом работала площадка для съемки видео в формате 360 градусов, а гости то и дело останавливались у фотографий, пытаясь найти знакомые лица.

Перед началом церемонии гости могли увидеть выставку фотографий из жизни первого набора студентов.

Перед началом церемонии гости могли увидеть выставку фотографий из жизни первого набора студентов.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

8 июля дипломы получили первые выпускники филиала Российского государственного института сценических искусств в Кемерове. Документы о высшем образовании вручили 42 молодым специалистам, из которых 14 окончили вуз с отличием. Среди них 19 артистов драматического театра и кино, 11 артистов театра кукол, шесть театроведов и по три художника-технолога сцены и театра кукол.

В холле института работали тематические фотозоны и площадка для съемки видео в формате 360 градусов.

В холле института работали тематические фотозоны и площадка для съемки видео в формате 360 градусов.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Для любого вуза выпускной - важное событие. Но для кемеровского филиала РГИСИ он стал историческим. Именно эти ребята оказались первыми.

Многие признавались, что до конца не могут осознать происходящее.

«Такое бывает один раз в жизни. Конечно, я очень волнуюсь. Есть какое-то особенное ощущение от того, что мы первый выпуск. Очень приятно понимать, что именно мы выпускаемся из такого прекрасного института», - рассказала выпускница направления «Художник-технолог театра кукол» Анастасия Новгородова.

Анастасия Новгородова горда, что выпускается из такого прекрасного института.

Анастасия Новгородова горда, что выпускается из такого прекрасного института.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Четыре года она вместе с однокурсниками изучала материалы для создания кукол и декораций, училась воплощать идеи художников в реальные сценические образы. После получения диплома девушка собирается работать по профессии в театре в Омске.

Из Сочи - в Петербург, из Кемерова - в Дагестан

Среди первых выпускников оказались ребята из самых разных регионов страны. Кто-то приехал в Кузбасс из Абакана, кто-то из Сочи, кто-то из других городов Сибири и Урала.

Выпускник актерского курса Арсений Леонтьев приехал в Кемерово из Сочи. После окончания института он собирается отправиться в Санкт-Петербург.

«Я не жалею ни секунды, проведенной здесь. Когда-то я мечтал поступить в Петербург, но судьба привела меня в Кемерово. И сейчас понимаю, что это было правильное решение. Здесь я встретил замечательных педагогов и людей. А самое главное - мы стали первым выпуском. Вне зависимости от того, кто куда уедет и как сложится карьера, мы уже история», - сказал Арсений.

Выпускник Арсений Леонтьев приехал учиться в Кемерово из Сочи, а после окончания института планирует переехать в Санкт-Петербург.

Выпускник Арсений Леонтьев приехал учиться в Кемерово из Сочи, а после окончания института планирует переехать в Санкт-Петербург.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Другой выпускник, Андрей Шерстянников из Яшкино, уже получил приглашение в театр Дагестана.

«Наверное, сейчас я просто счастлив. Осознание того, что я уже выпускник, пришло немного раньше, когда закончились дипломные показы и гастроли. А сегодня хочется просто наслаждаться этим днем и поблагодарить людей, которые были рядом все эти четыре года», - говорит артист.

После получения диплома Андрей Шерстянников отправится работать в театр Дагестана.

После получения диплома Андрей Шерстянников отправится работать в театр Дагестана.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые выпускники решили остаться в Кузбассе. Среди них Валерия Давыдович из Новокузнецка и Мария Горбунова из Абакана. Девушки признаются, что за годы учебы Кемерово стал для них по-настоящему родным городом.

«Случайно узнала об этом вузе и нисколько не жалею. Нисколько. Лучшее место. Лучшее мое решение было поступить сюда. Кемерово развит культурно намного больше моего родного города. Этот вуз уже о многом говорит. Поэтому творчество здесь», - считает Маша.

«Здесь есть возможность заниматься любимым делом, творить и развиваться. И очень важно, что теперь появляются новые проекты, в которых мы можем участвовать», - добавила Лера.

После окончания института Валерия Давыдович планирует продолжить карьеру в родном регионе.

После окончания института Валерия Давыдович планирует продолжить карьеру в родном регионе.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

«Главное - научить думать»

Не меньше выпускников волновались и преподаватели.

Для профессора Александра Нордштрема - выпускника петербургского РГИСИ - этот выпуск стал первым полноценным курсом в России. До этого он много лет преподавал в театральных академиях Швеции, но именно кемеровских студентов вел от набора до получения дипломов.

«Мне сложно оценивать их подготовку, потому что я сам принимал в этом участие. Но мы показывали наших студентов в Санкт-Петербурге, и специалисты очень высоко оценили их речевую, пластическую и актерскую подготовку. Мы верим в своих студентов и надеемся, что у них будет успешная творческая жизнь», - поделился Александр Эдвинович.

Профессор Александр Нордштрем назвал своих студентов главным достижением четырех лет работы.

Профессор Александр Нордштрем назвал своих студентов главным достижением четырех лет работы.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

По словам педагога, за четыре года он старался научить студентов не только актерскому мастерству.

«Главное - научить человека думать на сцене. Выучить текст - это ерунда. А вот выйти на сцену и действительно думать, существовать здесь и сейчас - самое сложное. Если актер думает, зрителю интересно наблюдать за этим процессом», - уверен педагог.

Выпускной превратился в настоящий театральный праздник для студентов, преподавателей и родителей.

Выпускной превратился в настоящий театральный праздник для студентов, преподавателей и родителей.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

«Рыбки мои, мы вас отпускаем»

Одним из самых трогательных моментов церемонии стало обращение директора филиала РГИСИ Марины Межовой. В зале, стилизованном под морскую тематику, она вспоминала первые шаги студентов в профессии, их занятия, спектакли, научные исследования и бессонные ночи подготовки.

«Четыре года вы учились быть профессионалами. Первые танцевальные шаги, первые макеты, первое погружение в историю театра. Что-то получалось сразу, что-то только со временем. Но вы снова и снова пробовали, чтобы достичь совершенства. Вы учились создавать сценическое пространство, понимать сложнейший театральный процесс, быть честными критиками и настоящими творцами», - напомнила Марина Вячеславовна.

Дипломы выпускникам вручили в торжественной обстановке в учебном театре филиала РГИСИ.

Дипломы выпускникам вручили в торжественной обстановке в учебном театре филиала РГИСИ.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Зал встретил овациями слова, которые многие выпускники потом вспомнят со слезами на глазах.

«Рыбки мои, мы вас отпускаем в большое плавание. Умными, сильными, смелыми. Надеюсь, мы смогли дать вам все необходимое для успешной карьеры. И прошу вас, никогда не забывайте место, которое стало вам вторым домом, и людей, каждый из которых оставил в вас частичку своей души и сердца», - обратилась к ребятам директор филиала.

А затем Марина Межова сыграла на фортепиано в знак прощания, сопроводив видеохронику студенческой жизни. На экране мелькали кадры вступительных испытаний, первые занятия, репетиции, спектакли, поездки и гастроли.

Напутствие директора Марины Межовой стало одним из самых трогательных моментов выпускного вечера.

Напутствие директора Марины Межовой стало одним из самых трогательных моментов выпускного вечера.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

С поздравлениями к выпускникам обратилась и министр культуры и национальной политики Кузбасса Татьяна Акимова, которая напомнила выпускникам, что состоявшимся в профессии может стать только тот человек, который искренне любит свое дело.

«Не предавайте свой талант, не уходите в другие профессии. Оставайтесь в семье работников культуры и искусства», - попросила Татьяна Анатольевна.

Новые театры, кино и «хедхантеры»

Одной из главных интриг вечера стали заявления губернатора Кузбасса Ильи Середюка и мэра Кемерова Дмитрия Анисимова.

Глава региона назвал выпускников уникальными специалистами и в шутку представился главным «хедхантером», который не хочет отпускать молодых артистов из региона.

«Уникальный город получил уникальное учреждение, в котором сегодня выпускаются 42 уникальных специалиста. Вы приехали из разных регионов страны, и Кемерово сумел вас объединить. Теперь наша задача - предложить вам такие проекты, чтобы вам хотелось оставаться здесь», - заявил Илья Середюк.

Первый выпуск кемеровского филиала РГИСИ передал привет министру энергетики России

После этого губернатор объявил новость, которую зал встретил аплодисментами: уже в этом году в Кузбассе начнет работать Малый театр.

«Нам требуются таланты. И некоторых ребят мы уже присмотрели», - с улыбкой заявил глава региона.

Продолжил тему Дмитрий Анисимов.

«Малый театр - это огромная история для города. Нам нужна молодежь, нужно развитие, нужны новые идеи. Но мы хотим двигаться дальше. Мы хотим предложить выпускникам участвовать в создании кино в Кемерове. У нас есть все возможности и ресурсы для этого. Нам нужны режиссеры, артисты, сценаристы, звукорежиссеры - все те специалисты, которых выпускает РГИСИ», - добавил градоначальник.

Так прямо во время выпускного будущие актеры, театроведы и художники получили не только дипломы, но и предложения о работе.

Илья Середюк и Дмитрий Анисимов поздравили выпускников и рассказали о новых культурных проектах региона.

Илья Середюк и Дмитрий Анисимов поздравили выпускников и рассказали о новых культурных проектах региона.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Обращались к ребятам и их мастера, которые за ручку провели их по этому пути от начала и до конца. Конечно, новоиспеченным специалистам в области культуры пожелали удачи и успехов, похвалив их за старания и все приложенные усилия.

Спасибо за четыре года

Пожалуй, самыми эмоциональными стали ответные слова выпускников.

Со сцены звучали благодарности преподавателям, мастерам курсов, администрации института, сотрудникам общежития, охране и даже работникам столовой. Многие признавались, что за четыре года институт стал для них настоящей семьей. Затем выпускники подготовили музыкальный номер.

Выпускники поблагодарили преподавателей, сотрудников института и своих близких за поддержку.

Выпускники поблагодарили преподавателей, сотрудников института и своих близких за поддержку.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Также ребята дарили подарки свои любимым наставникам, и самый оригинальный, который точно останется в памяти и на память, на который можно взглянуть и окунуться в период 2022-2026, достался директору филиала Марине Межовой.

Памятный подарок подарили выпускники Марине Межовой.

Памятный подарок подарили выпускники Марине Межовой.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

А завершился праздник так, как и должен завершаться в театральном вузе: в просторном холле института, где несколькими часами ранее выпускники фотографировались с родными и принимали поздравления, под взглядами родителей, друзей и преподавателей вчерашние студенты начали медленно спускаться по парадной лестнице. На лицах - театральные маски.

Остановившись внизу, они хором произнесли клятву выпускника РГИСИ. Голоса разносились по всему холлу, а каждая строчка звучала как обещание самим себе - оставаться верными профессии, уважать театр и продолжать учиться всю жизнь.

«Потому что искусство требует не маски, а личности», - заявили в конце клятвы ребята, одновременно сняв маски и бросив их вверх.

Первый выпуск филиала РГИСИ в Кузбассе дал клятву

Под аплодисменты гостей в воздух взлетели десятки разнообразных масок, а вместе с ними закончилась история первого студенческого набора кемеровского филиала РГИСИ. Кто-то уже собирает чемоданы в Санкт-Петербург и Дагестан, кто-то останется в Кузбассе создавать новый театр, кто-то продолжит заниматься наукой и исследовать искусство. Но для всех них этот день навсегда останется тем, когда они перестали быть студентами и стали частью истории.

Финалом праздника стала новая традиция кемеровского филиала РГИСИ - клятва выпускников в холле института.

Финалом праздника стала новая традиция кемеровского филиала РГИСИ - клятва выпускников в холле института.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Ранее мы писали, что в парке «Антошка» в Кемерове состоялось открытие кафе-мороженого на борту самолета АН-12, а еще две пары из Кузбасса поженились на свадебном фестивале в Москве.