42 молодых специалиста - актеры, театроведы и художники-технологи - окончили обучение в кемеровском филиале РГИСИ. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В холле кемеровского филиала РГИСИ накануне было непривычно шумно. Громко играла музыка, выпускники фотографировались с родными у тематических фотозон, на стенах разместили снимки из студенческой жизни - от первых занятий до дипломных спектаклей. Рядом работала площадка для съемки видео в формате 360 градусов, а гости то и дело останавливались у фотографий, пытаясь найти знакомые лица.

Перед началом церемонии гости могли увидеть выставку фотографий из жизни первого набора студентов. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

8 июля дипломы получили первые выпускники филиала Российского государственного института сценических искусств в Кемерове. Документы о высшем образовании вручили 42 молодым специалистам, из которых 14 окончили вуз с отличием. Среди них 19 артистов драматического театра и кино, 11 артистов театра кукол, шесть театроведов и по три художника-технолога сцены и театра кукол.

В холле института работали тематические фотозоны и площадка для съемки видео в формате 360 градусов. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Для любого вуза выпускной - важное событие. Но для кемеровского филиала РГИСИ он стал историческим. Именно эти ребята оказались первыми.

Многие признавались, что до конца не могут осознать происходящее.

«Такое бывает один раз в жизни. Конечно, я очень волнуюсь. Есть какое-то особенное ощущение от того, что мы первый выпуск. Очень приятно понимать, что именно мы выпускаемся из такого прекрасного института», - рассказала выпускница направления «Художник-технолог театра кукол» Анастасия Новгородова.

Анастасия Новгородова горда, что выпускается из такого прекрасного института. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Четыре года она вместе с однокурсниками изучала материалы для создания кукол и декораций, училась воплощать идеи художников в реальные сценические образы. После получения диплома девушка собирается работать по профессии в театре в Омске.

Из Сочи - в Петербург, из Кемерова - в Дагестан

Среди первых выпускников оказались ребята из самых разных регионов страны. Кто-то приехал в Кузбасс из Абакана, кто-то из Сочи, кто-то из других городов Сибири и Урала.

Выпускник актерского курса Арсений Леонтьев приехал в Кемерово из Сочи. После окончания института он собирается отправиться в Санкт-Петербург.

«Я не жалею ни секунды, проведенной здесь. Когда-то я мечтал поступить в Петербург, но судьба привела меня в Кемерово. И сейчас понимаю, что это было правильное решение. Здесь я встретил замечательных педагогов и людей. А самое главное - мы стали первым выпуском. Вне зависимости от того, кто куда уедет и как сложится карьера, мы уже история», - сказал Арсений.

Выпускник Арсений Леонтьев приехал учиться в Кемерово из Сочи, а после окончания института планирует переехать в Санкт-Петербург. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Другой выпускник, Андрей Шерстянников из Яшкино, уже получил приглашение в театр Дагестана.

«Наверное, сейчас я просто счастлив. Осознание того, что я уже выпускник, пришло немного раньше, когда закончились дипломные показы и гастроли. А сегодня хочется просто наслаждаться этим днем и поблагодарить людей, которые были рядом все эти четыре года», - говорит артист.

После получения диплома Андрей Шерстянников отправится работать в театр Дагестана. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые выпускники решили остаться в Кузбассе. Среди них Валерия Давыдович из Новокузнецка и Мария Горбунова из Абакана. Девушки признаются, что за годы учебы Кемерово стал для них по-настоящему родным городом.

«Случайно узнала об этом вузе и нисколько не жалею. Нисколько. Лучшее место. Лучшее мое решение было поступить сюда. Кемерово развит культурно намного больше моего родного города. Этот вуз уже о многом говорит. Поэтому творчество здесь», - считает Маша.

«Здесь есть возможность заниматься любимым делом, творить и развиваться. И очень важно, что теперь появляются новые проекты, в которых мы можем участвовать», - добавила Лера.

После окончания института Валерия Давыдович планирует продолжить карьеру в родном регионе. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

«Главное - научить думать»

Не меньше выпускников волновались и преподаватели.

Для профессора Александра Нордштрема - выпускника петербургского РГИСИ - этот выпуск стал первым полноценным курсом в России. До этого он много лет преподавал в театральных академиях Швеции, но именно кемеровских студентов вел от набора до получения дипломов.

«Мне сложно оценивать их подготовку, потому что я сам принимал в этом участие. Но мы показывали наших студентов в Санкт-Петербурге, и специалисты очень высоко оценили их речевую, пластическую и актерскую подготовку. Мы верим в своих студентов и надеемся, что у них будет успешная творческая жизнь», - поделился Александр Эдвинович.

Профессор Александр Нордштрем назвал своих студентов главным достижением четырех лет работы. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

По словам педагога, за четыре года он старался научить студентов не только актерскому мастерству.

«Главное - научить человека думать на сцене. Выучить текст - это ерунда. А вот выйти на сцену и действительно думать, существовать здесь и сейчас - самое сложное. Если актер думает, зрителю интересно наблюдать за этим процессом», - уверен педагог.

Выпускной превратился в настоящий театральный праздник для студентов, преподавателей и родителей. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

«Рыбки мои, мы вас отпускаем»

Одним из самых трогательных моментов церемонии стало обращение директора филиала РГИСИ Марины Межовой. В зале, стилизованном под морскую тематику, она вспоминала первые шаги студентов в профессии, их занятия, спектакли, научные исследования и бессонные ночи подготовки.

«Четыре года вы учились быть профессионалами. Первые танцевальные шаги, первые макеты, первое погружение в историю театра. Что-то получалось сразу, что-то только со временем. Но вы снова и снова пробовали, чтобы достичь совершенства. Вы учились создавать сценическое пространство, понимать сложнейший театральный процесс, быть честными критиками и настоящими творцами», - напомнила Марина Вячеславовна.

Дипломы выпускникам вручили в торжественной обстановке в учебном театре филиала РГИСИ. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Зал встретил овациями слова, которые многие выпускники потом вспомнят со слезами на глазах.

«Рыбки мои, мы вас отпускаем в большое плавание. Умными, сильными, смелыми. Надеюсь, мы смогли дать вам все необходимое для успешной карьеры. И прошу вас, никогда не забывайте место, которое стало вам вторым домом, и людей, каждый из которых оставил в вас частичку своей души и сердца», - обратилась к ребятам директор филиала.

А затем Марина Межова сыграла на фортепиано в знак прощания, сопроводив видеохронику студенческой жизни. На экране мелькали кадры вступительных испытаний, первые занятия, репетиции, спектакли, поездки и гастроли.

Напутствие директора Марины Межовой стало одним из самых трогательных моментов выпускного вечера. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

С поздравлениями к выпускникам обратилась и министр культуры и национальной политики Кузбасса Татьяна Акимова, которая напомнила выпускникам, что состоявшимся в профессии может стать только тот человек, который искренне любит свое дело.

«Не предавайте свой талант, не уходите в другие профессии. Оставайтесь в семье работников культуры и искусства», - попросила Татьяна Анатольевна.

Новые театры, кино и «хедхантеры»

Одной из главных интриг вечера стали заявления губернатора Кузбасса Ильи Середюка и мэра Кемерова Дмитрия Анисимова.

Глава региона назвал выпускников уникальными специалистами и в шутку представился главным «хедхантером», который не хочет отпускать молодых артистов из региона.

«Уникальный город получил уникальное учреждение, в котором сегодня выпускаются 42 уникальных специалиста. Вы приехали из разных регионов страны, и Кемерово сумел вас объединить. Теперь наша задача - предложить вам такие проекты, чтобы вам хотелось оставаться здесь», - заявил Илья Середюк.

Первый выпуск кемеровского филиала РГИСИ передал привет министру энергетики России

После этого губернатор объявил новость, которую зал встретил аплодисментами: уже в этом году в Кузбассе начнет работать Малый театр.

«Нам требуются таланты. И некоторых ребят мы уже присмотрели», - с улыбкой заявил глава региона.

Продолжил тему Дмитрий Анисимов.

«Малый театр - это огромная история для города. Нам нужна молодежь, нужно развитие, нужны новые идеи. Но мы хотим двигаться дальше. Мы хотим предложить выпускникам участвовать в создании кино в Кемерове. У нас есть все возможности и ресурсы для этого. Нам нужны режиссеры, артисты, сценаристы, звукорежиссеры - все те специалисты, которых выпускает РГИСИ», - добавил градоначальник.

Так прямо во время выпускного будущие актеры, театроведы и художники получили не только дипломы, но и предложения о работе.

Илья Середюк и Дмитрий Анисимов поздравили выпускников и рассказали о новых культурных проектах региона. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Обращались к ребятам и их мастера, которые за ручку провели их по этому пути от начала и до конца. Конечно, новоиспеченным специалистам в области культуры пожелали удачи и успехов, похвалив их за старания и все приложенные усилия.

Спасибо за четыре года

Пожалуй, самыми эмоциональными стали ответные слова выпускников.

Со сцены звучали благодарности преподавателям, мастерам курсов, администрации института, сотрудникам общежития, охране и даже работникам столовой. Многие признавались, что за четыре года институт стал для них настоящей семьей. Затем выпускники подготовили музыкальный номер.

Выпускники поблагодарили преподавателей, сотрудников института и своих близких за поддержку. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Также ребята дарили подарки свои любимым наставникам, и самый оригинальный, который точно останется в памяти и на память, на который можно взглянуть и окунуться в период 2022-2026, достался директору филиала Марине Межовой.

Памятный подарок подарили выпускники Марине Межовой. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

А завершился праздник так, как и должен завершаться в театральном вузе: в просторном холле института, где несколькими часами ранее выпускники фотографировались с родными и принимали поздравления, под взглядами родителей, друзей и преподавателей вчерашние студенты начали медленно спускаться по парадной лестнице. На лицах - театральные маски.

Остановившись внизу, они хором произнесли клятву выпускника РГИСИ. Голоса разносились по всему холлу, а каждая строчка звучала как обещание самим себе - оставаться верными профессии, уважать театр и продолжать учиться всю жизнь.

«Потому что искусство требует не маски, а личности», - заявили в конце клятвы ребята, одновременно сняв маски и бросив их вверх.

Первый выпуск филиала РГИСИ в Кузбассе дал клятву

Под аплодисменты гостей в воздух взлетели десятки разнообразных масок, а вместе с ними закончилась история первого студенческого набора кемеровского филиала РГИСИ. Кто-то уже собирает чемоданы в Санкт-Петербург и Дагестан, кто-то останется в Кузбассе создавать новый театр, кто-то продолжит заниматься наукой и исследовать искусство. Но для всех них этот день навсегда останется тем, когда они перестали быть студентами и стали частью истории.

Финалом праздника стала новая традиция кемеровского филиала РГИСИ - клятва выпускников в холле института. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

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