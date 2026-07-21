Фото: личный архив Ксении Кузнецовой.

Пока многие планируют отпуск по привычному маршруту, жительница Новокузнецка Ксения Кузнецова отправилась на другой конец света - в островное государство Кабо-Верде у берегов Африки. Чтобы попасть на волонтерскую миссию по защите морских черепах, ей пришлось преодолеть путь с пятью пересадками, переплыть Атлантический океан на пароме и столкнуться с языковым барьером. Но сама Ксения уверена: все это того стоило. Она стала единственным представителем России в международной волонтерской миссии, посвященной защите морских черепах.

Но, как признается сама Ксения, главной целью поездки были не только черепахи.

«Мне давно неинтересно просто путешествовать. Пакетные туры, где все включено, - это не мое. Мне хочется окунуться в культуру, узнать людей, преодолеть языковой барьер, испытать себя и оставить после себя какой-то добрый след», - говорит она.

Из педагогической семьи - в волонтеры

Ксения выросла в семье педагогов. Ее отец много лет руководил школой, мама до сих пор работает учителем математики в новокузнецком лицее №84. Сама Ксения тоже связала жизнь со школой - работает секретарем и специалистом по государственным закупкам.

Несколько лет назад она и представить не могла, что окажется на другом конце света в составе международной добровольческой команды.

Все изменил лагерь «Сохраним Байкал», куда она отправилась в 2022 году.

«Я приехала оттуда совершенно другим человеком. Этот лагерь буквально перепрошил мне мозг. Я поняла, что волонтерство - это то, чем я хочу жить. После возвращения начала подавать заявки на все проекты подряд - городские, региональные, федеральные», - поделилась новокузнечанка.

За несколько лет Ксения успела поработать на Международных спортивных играх «Дети Азии», стать волонтером Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, а также присоединиться к донорскому движению.

Фото: личный архив Ксении Кузнецовой.

На фестивале она работала с утра до поздней ночи, часто заменяя других добровольцев.

«Мне было интересно не просто числиться волонтером. Хотелось полностью погрузиться в работу, понять ее изнутри, внести максимальный вклад. Я выходила в дополнительные смены, подменяла ребят. В итоге набрала больше всех часов в своем направлении и получила медаль и грамоту за вклад в проведение Всемирного фестиваля молодежи», - рассказала Ксения.

А в ноябре прошлого года губернатор Кузбасса Илья Середюк вручил Ксении Кузнецовой знак «Доброволец Кузбасса».

Фото: личный архив Ксении Кузнецовой.

Волонтерство для Ксении давно вышло за рамки участия в мероприятиях. Она стала донором крови и вступила в федеральный регистр доноров костного мозга.

«Мне важно не просто участвовать в каких-то проектах, а действительно приносить пользу. Поэтому донорство тоже стало частью моей жизни. Сейчас я регулярно сдаю кровь и считаю, что это один из самых простых способов помочь другому человеку», - считает доброволец.

Фото: личный архив Ксении Кузнецовой.

Однако именно экологическое волонтерство продолжало притягивать ее сильнее всего.

«Если мне что-то нужно, я это найду»

После Байкала Ксения начала искать экологические проекты по всему миру.

«Я очень люблю глагол «рыть». Если мне что-то надо, я обязательно нарою», - с улыбкой говорит Ксения.

Так она нашла международные платформы для волонтеров. Среди десятков предложений были проекты по защите дельфинов, сохранению Большого Барьерного рифа, помощи школам и детям в разных странах. Но взгляд зацепился именно за Кабо-Верде...

«Экзотика, Африка, океан, черепахи. Я никогда в жизни не видела морских черепах. Когда увидела этот проект, буквально захлопала в ладоши от счастья», - поделилась наша землячка.

На подготовку ушло несколько месяцев. Билеты приходилось покупать поэтапно.

«Конечно, пришлось копить. Это не та история, когда сегодня решил, а завтра улетел. Первые билеты начала выкупать еще зимой», - уточнила новокузнечанка.

Кроме личных вещей Ксения везла с собой помощь для организации: медицинские принадлежности, перчатки, блокноты и подарки для сотрудников приюта.

Фото: личный архив Ксении Кузнецовой.

Пять пересадок и потерянный багаж

Добраться до Кабо-Верде оказалось не менее сложно, чем попасть в некоторые кругосветные путешествия. Маршрут выглядел так: Новосибирск - Астана - Стамбул - Касабланка - Прая. В Стамбуле пришлось менять аэропорт и провести почти весь день в ожидании следующего рейса. Но самые большие приключения начались в Марокко.

«Мой рейс задержали почти на час. А между самолетами у меня оставалось всего полтора часа. Когда мы прилетели в Касабланку, нас буквально ловили у трапа и кричали: «Прая! Прая!». Мы бежали через весь аэропорт. Нас даже не пустили на обычный паспортный контроль. Просто забрали из одного самолета и пересадили в другой», - рассказала волонтер.

Сама Ксения на рейс успела. А вот багаж - нет.

«Я прилетела без чемодана. А на следующий день мне нужно было отправляться на другой остров. Если бы багаж не нашли, это была бы катастрофа. Я молилась всем, кому только можно», - добавила новокузнечанка.

К счастью, уже следующим рейсом чемодан доставили.

Но впереди оставался еще один участок пути - 26-часовое путешествие на пароме через Атлантический океан.

«Паром заходил на разные острова, поэтому мы плыли больше суток. Честно скажу: повторять такой подвиг я не планирую», - честно говорит женщина.

Фото: личный архив Ксении Кузнецовой.

Черепахи подождут

Хотя Ксения ехала именно ради проекта по защите морских черепах, пока сезон их гнездования только начинается. Сейчас же волонтеры помогают местному приюту для животных и ежедневно выгуливают собак.

«Иногда нас трое, иногда больше. Тогда работа идет быстрее. За день можем проходить по несколько часов», - делится новокузнечанка.

Фото: личный архив Ксении Кузнецовой.

Ксения продолжает ждать начала полноценного сезона работы с черепахами. Она признается: увидеть их в море можно и как турист, но ей хочется другого.

«Я могу хоть сейчас поехать на экскурсию и поплавать рядом с черепахами. Но мне это неинтересно. Мне уже неинтересно поверхностно. Мне важно понять, как все устроено, что делают люди для сохранения этих животных, какой вклад могу внести я сама. Хочется не просто посмотреть, а стать частью этой работы», - добавила Ксения.

По ее словам, волонтеры готовятся к периоду гнездования. Предполагается, что им предстоит искать кладки, обозначать места, где находятся яйца, и объяснять туристам, как вести себя рядом с ними.

От французского акцента до разговоров о Сибири

Непростым испытанием стал и языковой барьер.

«Девочки из Франции прекрасно говорят по-английски. Но, когда английский накладывается на французский акцент, у меня просто взрывается мозг. Первые дни были тяжелыми. Сейчас уже привыкли: где-то переводчик помогает, где-то жесты, где-то просто смех», - рассказала волонтер.

Фото: личный архив Ксении Кузнецовой.

При этом Ксения уверена: страх перед незнанием языка сильно преувеличен.

«Мне кажется, наша молодежь часто сама себя ограничивает. Боится ехать, потому что не знает язык. А потом оказывается, что все прекрасно понимают друг друга. Главное - не бояться», - уверена жительница Кузбасса.

Во время поездки Ксения много рассказывала иностранным волонтерам о том, как устроено добровольчество в России.

«Я рассказывала про компенсацию проезда, проживание на крупных мероприятиях, экипировку, дополнительные дни к отпуску для доноров. Девушки из Европы очень удивлялись. Они говорили, что у них такого уровня поддержки добровольцев нет», - говорит новокузнечанка.

Не меньше иностранцев поражают и рассказы о сибирских зимах.

«Когда говорю, что зимой у нас бывает минус сорок, они сначала думают, что я шучу», - смеется женщина.

Фото: личный архив Ксении Кузнецовой.

Русская речь посреди Атлантики

Одной из самых ярких историй поездки стала неожиданная встреча с российскими моряками.

После смены Ксения зашла в магазин и начала надиктовывать текст в переводчик на русском языке. В этот момент она заметила трех мужчин, которые буквально замерли на месте.

«Они смотрели на меня так, будто увидели привидение. Один толкает другого локтем и говорит: «Я же тебе говорил, мне не показалось». А потом спрашивают: «Ты откуда?». Я говорю: «Из Кузбасса». Они: «А что ты здесь делаешь?» Отвечаю: «Черепах спасать приехала», - поведала женщина.

Моряки долго смеялись, а потом пригласили девушку в порт.

«Я пошутила: «Рыбы мне дайте». Думала, вручат одну-две рыбки. А вечером мне вынесли огромную коробку, - вспоминает Ксения, отмечая, что подарок весил около семи килограммов. - Там была и копченая рыба, и морепродукты, и огромные рыбины. Я говорю: «Вы что, с ума сошли?». А они смеются: «Ты же волонтер из Сибири. Хоть поешь нормально».

Фото: личный архив Ксении Кузнецовой.

Экипажи судов «Николай Теленков» и «Капитан Кириченко» произвели на нее большое впечатление.

«Очень хорошие мужики. Настоящие. Они со мной обращались буквально как с хрустальной вазой», - подчеркнула путешественница.

Фото: личный архив Ксении Кузнецовой.

«Мир не страшный»

Больше всего в Кабо-Верде Ксению поразили люди. По ее словам, местный девиз «No stress» здесь действительно работает.

«Здесь все очень легко. Люди улыбаются, помогают, охотно идут на контакт. Если кто-то не знает английский, а я не понимаю его язык, мы просто смеемся вместе. В этом столько искренности», - рассказывает наша героиня.

За время поездки она познакомилась с волонтерами из Франции, Аргентины и Австралии, встретила кубинца, который когда-то учился в Липецке, и местных жителей, знающих русские песни.

«Один парень в приюте сказал, что любит Полину Гагарину и песню «Кукушка». Другой включил мне «Темную ночь». Честно, это был шок. Ты оказываешься на маленьком острове в Атлантическом океане и вдруг слышишь русские песни», - поделилась женщина.

Главным открытием поездки для Ксении стало понимание того, насколько мир на самом деле открыт.

«Мне страшно не путешествовать. Мне страшно прожить жизнь скучно. Страшно не показать сыну, что мир огромный и интересный. Страшно не оставить после себя добрый след», - говорит волонтер.

Несмотря на тысячи километров от дома, языковой барьер и непростую дорогу, Ксения уверена: эта поездка станет лишь началом большой международной волонтерской истории.

«Это мой первый международный проект, но точно не последний. Мне хочется продолжать путешествовать именно так - не как турист, а как человек, который может быть полезен. Экологические проекты мне по-прежнему очень близки, поэтому я уверена, что впереди будут новые страны, новые люди и новые приключения», - утверждает женщина.

А главным итогом поездки новокузнечанка считает вовсе не знакомство с Африкой.

«Мир не страшный. Он огромный, добрый и открытый. В нем очень много хороших людей. Не нужно ждать идеального момента, идеального знания языка или идеальных условий. Нужно просто делать шаг вперед. Не бояться. Брать и лететь. Потому что все самое интересное начинается именно там, где заканчивается страх!», - заключила Ксения.

Фото: личный архив Ксении Кузнецовой.

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