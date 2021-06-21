В Кузбассе 22 пункта вакцинации от коронавируса перешли на круглосуточный режим работы

Прививку теперь можно поставить и днем, и ночью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кемеровской области за несколько дней почти на 50% увеличили количество пунктов вакцинации. Вместо 208 (138 - стационарных и 70 мобильных) на понедельник, 21 июня, их стало уже 290 (162 стационарных и 128 мобильных). В 22 из них прививку можно поставить в любое время дня и ночи. Причем такие круглосуточные кабинеты заработали не только в Кемерове, но и в других муниципалитетах области. (Подробнее смотрите в «Список круглосуточных пунктов вакцинации»)

Как отметил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник, сейчас в наличии в регионе 30 тысяч доз вакцины. В ближайшее время в Кемеровскую область поступит более 72 тысяч доз. Всего с начала массовой вакцинации в регионе прививку против коронавируса поставили 322 тысячи человек, в том числе 137 тысяч человек старше 60 лет.

НА ЗАМЕТКУ!

Список круглосуточных пунктов вакцинации

Анжеро-Судженск (ул. Кубанская, 3)

Белово (ул. Чкалова, 16)

пгт Новый городок (ул. Киевская, 19)

Гурьевский район (ул. Ленина, 54)

Кемерово (ул. Островского, 22)

Киселевск (ул. Ленина, 31)

Междуреченск (ул. Березовая, 3)

Осинники (ул. Больничный городок, 44/2а)

Березовский (ул. Строителей, 2)

Прокопьевский район (ул. Ул. Образцовая, 11)

Промышленновский район (ул. Островского, 78)

Мыски (б-р Юбилейный, 2)

Крапивинский район (пгт Зеленогорский, ул. Центральная, 31)

Ленинск-Кузнецкий (ул. Мусохранова, 5, и ул. 7-й микрорайон, 9)

пгт Краснобродский (ул. Гагарина, 6)

Полысаево (ул. Космонавтов, 86)

Новокузнецк (ул. Димитрова, 31)

Юрга (ул. Машиностроительная, 5)

Тяжинский район (ул. Октябрьская, 2)

Мариинский район (ул. Ленина, 1)

Чебулинский район (ул. Советская, 56)