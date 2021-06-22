Антикоррупционные предложения партии «Новые люди» находят сторонников в Кузбассе

Проверки исполнения бюджета Кемерова выявили неэффективное распоряжение муниципальной собственностью, нецелевые траты, неправомерное начисление зарплаты. Фото: Анастасия ОСИПОВА

По итогам проверок в 2020 году исполнения бюджета Кемерова аудиторы Счетной палаты города выявили нарушений на 273 263,1 тыс. рублей. Среди них – неэффективное распоряжение муниципальной собственностью, нецелевые траты, неправомерное начисление зарплаты. Аудиторы, в частности, обнаружили, что УЖКХ администрации города фактически не осуществляет свои полномочия по учету и контролю правильности начисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет платы за наем муниципального жилищного фонда. Палата по результатам проверок направила 29 представлений в адрес руководителей объектов, 23 информационных письма в структурные подразделения администрации города.

К слову, в прошлом году по результатам выявленных нарушений направлялось 27 представлений и 21 информационное письмо… Что ж, дорогие кемеровчане, и в следующем году будем ждать писем с очередной фиксацией нарушений от аудиторов?

А вот наши географические соседи решили по-другому.

Томское отделение партии «Новые люди» предложило в похожей ситуации – местная Счетная палата сообщила о нарушениях в сфере городского бюджета более, чем на 1,2 млрд рублей – создать Общественный комитет по борьбе с коррупцией. Как рассказал депутат гордумы, глава партийной фракции Максим Вдовин, комитет должен усилить общественный контроль за бюджетными расходами и сократить их неэффективное использование и «распил» субсидий. Эта идея объединила томских общественных деятелей и политиков, причем разных взглядов и позиций - от КПРФ до яблочников и ОНФ.

Нужна ли подобная структура в Кузбассе? С таким вопросом «Комсомолка» обратилась к кемеровским общественникам, юристам и бизнесменам.

– Нужно объединять усилия общественных институтов и органов власти, если мы хотим изменить ситуацию к лучшему и «помочь» власти на местах находить резервы для финансирования социально-значимых статей, – говорит Кристина Фролова, руководитель Кемеровского союза предпринимателей.– Независимый общественный контроль может быть намного эффективнее, чем общественные советы при органах исполнительной власти, которые формируются, как правило, из ближайшего окружения.

Кристина Фролова считает, что нужно объединять усилия общественных институтов и органов власти. Фото: партия "Новые люди"

Сегодня к общественникам в обществе больше доверия, чем к официальным контролирующим структурам, тем же органам прокуратуры или полиции, и это надо учитывать, полагает новокузнечанин Павел Пригородов, член Общественного совета при Минстрое России, а ранее - член комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ.

– Общественный контроль за расходованием бюджетных средств необходим: это позволит реализовать на практике основные принципы бюджетной системы, такие как прозрачность, гласность, публичность и ответственности должностных лиц за его исполнением, – отмечает кемеровский юрист Александр Межов.