«Сибантрацит» отправил детей на Черное море

Фото: группа "Сибантрацит"

В понедельник, 21 июня на черноморское побережье отправились 100 детей в возрасте от 12 до 15 лет – жители города Мыски Кемеровской области и Искитимского района Новосибирской области. Ребята поехали на первую смену во Всероссийский детский центр «Смена» в Краснодарском крае, где проведут целых три недели.

Причем отдых для них будет полностью бесплатным: все затраты на перелет, оплату путевок, оформление медицинской страховки и прочие расходы по организации поездки, взяла на себя Группа «Сибантрацит». Всего на эти цели было потрачено 25 миллионов рублей.

Школьники, которые накануне отправились в лагерь - все как один, проявили себя в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Среди них есть дети сотрудников предприятий Группы и представители коренного народа Кузбасса — шорцы. При отборе кандидатов предпочтение отдавалось отличникам учебы, участникам олимпиад и спортивно-культурных соревнований.

В лагере дети первой смены будут заниматься по программе «ТехноЛидер». Она направлена на развитие интереса школьников к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности, лидерских компетенций и позволит приобрести ребятам навыки разработки и защиты проектов, работы в команде, презентации результатов своей деятельности. Для школьников будут организованы образовательные занятия, мастер-классы, встречи с успешными людьми, а также квесты, интеллектуальные игры, творческие конкурсы, концертные программы. Итоговым событием смены станет "Ярмарка проектов".

Еще 100 детей отправятся в этот же летний лагерь на побережье Черного моря - на вторую смену - 14 июля.

«Море в подарок» — ежегодный проект в рамках программы «Сибантрацит - детям», которую Группа реализует в регионах присутствия компании. В прошлом году поездка не состоялась из-за пандемии. В этом году ребят ждет долгожданный отдых на море. «Сибантрацит» желает детям отличных каникул и ярких впечатлений!