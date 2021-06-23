Власти Кузбасса рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Прививки ставятся кузбассовцам старше 18 лет и не имеющим противопоказаний. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Противопоказания к вакцинации от коронавируса сейчас – с введением в Кемеровской области обязательных прививок от ковида для ряда сотрудников – интересуют многих кузбассовцев. Ведь нежелающих ставить прививку, по словам министра соцзащиты Кузбасса Елены Ворониной, уже начали отстранять от работы. Но чтобы все не начали прививаться бездумно, региональный Минздрав опубликовал список противопоказаний к вакцинации от коронавируса для каждой из трех российских вакцин – «Спутник V» или «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Во-первых, противопоказаниями к вакцинации, абсолютно ко всем трем препаратам являются следующие факторы:

- тяжелые формы аллергических реакций (например, отек Квинке или анафилактический шок в анамнезе);

- беременность и кормление грудью;

- острая форма любого заболевания;

- ОРВИ в текущий момент или в течение двух недель до дня вакцинации;

- обострение любой хронической болезни;

- любая прививка, поставленная менее чем за месяц до дня вакцинации от коронавируса;

- несовершеннолетний возраст.

У «Спутника V» («Гам-Ковид-Вак») кроме уже перечисленного списка противопоказаний для вакцинации, других стопроцентных поводов для медотвода нет.

Перед вакцинацией необходима консультация врача если у вас есть любой диагноз, связанный с заболеваниями эндокринной системы, хроническими заболеваниями почек и печени, тяжелой формой заболевания кровеносной системы, онкологией, аутоиммунными заболеваниями, острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения, а также эпилепсия.

Чаще всего кузбассовцам ставят «Спутник V»: его запасов больше всего в области. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Противопоказания к вакцинации у взрослых «ЭпиВакКороной» следующие:

- первичный иммунодефицит и онкологические заболевания.

Если у вас имеются сахарный диабет второго типа, хронические болезни почек и печени, иммунодефицит, аллергия, аутоиммунные заболевания, тяжелые заболевания кровеносной системы и заболевания центральной нервной системы, включая инсульт и эпилепсию, перед прививкой необходима консультация врача.

Одним из абсолютных противопоказаний к вакцине «КовиВак» является пожилой возраст, другим - тяжелые осложнения в анамнезе после любой предыдущей прививки.

Если у вас имеются хронические заболевания сердечно-сосудистой, нервной, бронхолегочной, кровеносной и эндокринной систем, любое аутоиммунное заболевание, болезни почек, печени и желудочно-кишечного тракта, то перед прививкой тоже необходимо проконсультироваться с врачом.

Напомнить, прививка от коронавируса ставится бесплатно. Для этого необходимо записаться через портал Госуслуг или по телефону 122, а также в регистратуре поликлиники в ближайший пункт вакцинации или обратиться по живой очереди в любой из временных или мобильных пунктов.