Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 июня: 162 заболели, 2 скончались, 85 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 162 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 39 131 человек. Общее число умерших - 788, за минувшие сутки двое скончались.

Вместе с этим еще 85 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 37 268 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1075 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3850 человек.