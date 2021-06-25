Фламандские тайны, панк-рок-концерт и сказка под открытым небом: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Выставка фламандских художников в Новокузнецком художественном музее. Фото: Надежда БОЙКОВА.

Тайный шифр от Босха и Брейгеля

Идем на выставку фламандских художников.

В четверг, 24 июня, в Новокузнецком художественном музее открывается выставка «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны».

Как бы мы ни относились к творчеству фламандцев, считая его бредом или зашифрованным посланием пришельцев, сегодня мы можем насладиться выполненными в технике жикле факсимильными копиями полотен самых таинственных живописцев Северного Возрождения Иеронима Босха и Питера Брейгеля. На их картинах не просто нагромождение мелких деталей, каждая обладает скрытым смыслом. Лучшие европейские и американские искусствоведы более 500 лет пытаются расшифровать тайные «месседжи» Босха и Брейгеля, эта работа продолжается и в наши дни, но многое скрыто.

Жители Новокузнецка могут сами попытаться понять, что же авторы зашифровали в каждой из своих картин, какой тайный смысл в них заложили. Да и просто разглядывать полотна будет не менее увлекательно.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-48-66

Время работы: вторник, среда, пятница-воскресенье - с 10.00 до 18.00, четверг - с 12.00 до 20.00, понедельник - выходной.

Цена билетов: от 200 до 250 рублей

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Незабываемый вечер для любителей всех жанров рок-музыки. Фото: архив рок-группы Territoria.

Музыкальная жара

Отрываемся на рок-концерте.

Незабываемый вечер любителей всех жанров рок-музыки ждет в байк-рок-баре «Бардак». Новокузнечан и гостей города приглашают на концерт трех музыкальных коллективов: TheSunTimes из Новокузнецка, TERRITORIA из Прокопьевска и специального гостя из Новосибирска - группы in’n’out.

Зрители концерта смогут услышать результаты музыкальных экспериментов TheSunTimes, созданных на стыке различных направлений, что придает композициям этой группы оригинальное звучание. Прокопчане порадуют музыкой в стиле хеви-метал, спид-метал и треш-метал, а новосибирцы вдарят по ушам гостей панк-роком.

Организаторы концерта обещают только живой звук, профессиональное исполнение и незабываемый драйв! Жарко будет всем!

Внимание, возрастное ограничение концерта - 18 лет.

Байк-рок-бар «Бардак»

ул. Курбатова, 1 а, т.: +7 (913) 130-76-74

26 июня, начало в 19.00

Цена билетов: 100 рублей

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Просмотр фильмов на свежем воздухе. Фото: кинотеатр «Октябрь».

Сказка под открытым небом

Смотрим старый добрый фильм на свежем воздухе.

Помните песенку крокодила Гены: «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино». В ближайшие выходные таким добрым волшебником выступит кинотеатр «Октябрь». Площадь возле него уже не первый год становится местом встречи любителей насладиться просмотром фильмов на свежем воздухе. Этот год, несмотря на сложные эпидемиологические условия, не станет исключением, конечно же, с соблюдением всех норм и правил.

К слову, главным героем фильма, который будет демонстрироваться на уличном кинопоказе, тоже станет волшебник, а вернее, джинн - Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб! Именно классику советского кинематографа, любимую не одним поколением сказку «Старик Хоттабыч», кинотеатр предлагает посмотреть летним вечером и вволю посмеяться над приключениями 12-летнего Вольки Костылькова, который пытается перевоспитать спасенного из двухтысячелетнего заточения джинна, признавшего в Вольке своего хозяина.

Внимание! Количество мест ограничено: не более 50 человек!

Кинотеатр «Октябрь»

пр. Металлургов, 42, т.: (3843) 45-23-09

26 июня, начало в 21.30

Вход свободный