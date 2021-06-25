Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 июня: 173 заболели, 5 скончались, 91 выздоровел

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 июня.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.
За минувшие сутки сразу 173 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 39 304 человек. Общее число умерших - 793, за минувшие сутки пятеро скончались.
Вместе с этим еще 91 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 37 359 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1152 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4123 человек.
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