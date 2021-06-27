Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 июня: 162 заболели, 5 скончались, 106 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 162 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 39 630 человек. Общее число умерших - 804, за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 106 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 37 561 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1262 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5450 человек.