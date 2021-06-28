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Общество28 июня 2021 7:47

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 июня: 161 заболели, 4 скончались, 116 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 июня.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 июня.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 161 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 39 791 человек. Общее число умерших - 808, за минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 116 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 37 677 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1306 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5673 человек.

Яндекс-статистика.

Яндекс-статистика.

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