Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 июня: 161 заболели, 4 скончались, 116 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 161 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 39 791 человек. Общее число умерших - 808, за минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 116 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 37 677 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1306 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5673 человек.