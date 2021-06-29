Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 июня: 159 заболели, 6 скончались, 107 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 159 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 39 950 человек. Общее число умерших - 814, за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 107 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 37 784 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1352 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5987 человек.