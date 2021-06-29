Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Кузбассе

Пока вакцинация от коронавируса в Кузбассе обязательная не для всех. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Пока сертификат о вакцинации от коронавируса в Кузбассе требуют только с педагогов, медицинских работников и сотрудников соцзащиты, а также многофункциональных центров. Тем не менее многие кузбассовцы в тревоге. Ограничения существуют в Москве, где наши земляки часто бывают по делам, на курортах Краснодарского края с 1 августа тоже пообещали не принимать без сертификата. Поэтому многие уже готовы пойти на хитрость и расстаться с крупной суммой денег, чтобы купить сертификат о прививке от коронавируса, не задумываясь о том, что это уголовно наказуемое деяние.

Так, только на днях полицейскиими в Ростове-на-Дону была пресечена продажа документов о вакцинации от коронавируса без ее фактического проведения. Такой «официальный документ» с занесением в Росреестр предлагал предоставить за деньги один из местных жителей. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские перечислили ростовчанину запрашиваемую им сумму и направили ему все необходимые документы. Через несколько дней получателю пришло уведомление портала «Госуслуги» о том, что ему была поставлена прививка в одном из медучреждений города. Теперь решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела, в медучреждении устанавливают его пособника, чтобы и того привлечь к уголовной ответственности.

- Купить сертификат о прививке - плохая идея. Ответственность как для изготовителя сертификата, так и для покупателя может наступить по статье 327 УК РФ - «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». В Москве есть практика, что привлекают по статье 159 УК РФ - «Мошенничество», - объясняет юрист Анна Корниенко. - Если человек использует поддельный сертификат, то ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или же арест до шести месяцев. С изготовителем еще жестче: ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.