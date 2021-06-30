Партия «Новые люди»: развитие Кузбасса зависит от доверия к власти

Фото: партия «Новые люди».

Эксперт президентской академии рассказал, чего не хватает Кемеровской области для успешного и динамичного развития. Восполнить имеющийся пробел намерены «Новые люди».

«Доверие» - не просто красивое слово, которое описывает качество отношений между людьми. Это - вполне себе экономический показатель, от которого зависят уровень развития экономики и доходы людей. В этом уверен эксперт Высшей школы государственного управления РАНХиГС Андрей Крылов.

На семинаре, который исследователь проводил для кемеровских сторонников партии «Новые люди», были озвучены результаты научных изысканий. Прирост доверия на 10 процентных пунктов соответствует росту уровня ВВП на душу населения в размере от 13 до 20%. В свою очередь, если хотя бы один из ста граждан страны перестанет считать, что людям нужно доверять, ВВП этой страны потеряет два процентных пункта.

Фото: партия «Новые люди».

Доверяй, живи, зарабатывай

Лишь четверть россиян готовы положительно ответить на вопрос, можно ли доверять большинству людей. Для сравнения, в Швеции эта доля составляет 63%. При этом модель характерна не только для межличностных отношений, но и для связей в обществе, которые прямо пропорциональны уровню благосостояния. Последнее выше там, где чиновники охотно идут на диалог и с бизнесом, и с активистами-общественниками: привлекают их к разработке проектов (будь то обсуждение благоустройства двора или выработка законодательных норм), запрашивают обратную связь (все ли задуманное работает как надо), модерируют диалог и стремятся разрешать возникающие противоречия.

- Успешное развитие территорий, прежде всего, зависит от количества и качества контактов между властью и обществом. Качество же в данном случае - это доверие, умение говорить на одном языке и достигать взаимопонимания, - считает Кристина Фролова, руководитель Кемеровского союза предпринимателей. И сетует: к сожалению, в Кузбассе этого взаимопонимания не наблюдается.

Фото: партия «Новые люди».

- Нас, например, три года назад подключили к подготовке новой Стратегии развития региона, но наши предложения не были услышаны. Причем предприниматели были готовы делиться не только идеями, но и деньгами на их реализацию - отмечает Фролова. - Подобное происходит не только с малым и средним бизнесом, а страдает в итоге весь регион и все наши жители.

Нет диалога - нет и дохода

- К сожалению, во многих регионах (и Кемеровская область здесь не исключение) выстроена система, в которой качество диалога властью и бизнесом, властью и обществом стремится к нулю, - соглашается с Фроловой известный кемеровский предприниматель и общественный деятель Эдуард Кукушкин. По его словам, общественные дискуссии, форумы, обсуждения и круглые столы «если и проводятся, то лишь для галочки в сухом отчете, а не для того, чтобы услышать о реально существующих проблемах и попытаться их решить», а редкие исключения лишь подтверждают это печальное правило.

Так быть не должно, считает Кукушкин: «Предпринимателей нельзя разделять на “любимчиков” и “пасынков”. Чтобы гарантировать рост экономики, повышение благосостояние жителей, увеличение налоговой базы и, как следствие, - поступлений в бюджет и расходов на «социалку», бизнесу нужны понятные, единые и долгосрочные правила игры».

Фото: партия «Новые люди».

Диалог все нужнее, ведь люди - важнее

По уровню доверия граждан Кемеровская область в конце минувшего года была названа среди отстающих регионов, наряду с Хакасией, Владимирской областью, Хабаровским и Краснодарскими краями. Подобную ситуацию необходимо кардинально менять. Чтобы повысить доверие граждан, создать благоприятные условия для развития бизнеса чиновники должны научиться вести диалог между всеми заинтересованными сторонами. Взаимодействие это должно происходить не по телефону или по почте (пусть и электронной), а очно - в одном пространстве и при полном равенстве и взаимоуважении сторон.

- Когда связь между властью и обществом разрушается, чиновники чем дальше - тем сильнее замыкаются в собственном «идеальном» мирке. А жители городов, деревень и сел, которые чувствуют себя обманутыми, вынуждены в прямом смысле слова выживать, с горестью вспоминая недавние обещания, - отмечает Максим Смирнов, руководитель партии «Новые люди» в Кузбассе. - Лозунг нашей партии - Люди важнее! Быть всегда рядом, работать изо дня в день, своим примером доказывать, что Новые люди - это люди дела, - вот рецепт, который поможет восстановить доверие к властным институтам.