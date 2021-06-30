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Общество30 июня 2021 7:50

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 июня: 165 заболели, 5 скончались, 119 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 июня.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 июня.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 165 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 40 115 человек. Общее число умерших - 819, за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 119 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 37 903 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1393 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6070 человек.

Яндекс-статистика.

Яндекс-статистика.

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