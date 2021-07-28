Международный шахтерский Сабантуй отметили в Кузбассе

Фото: пресс-служба АПК

В минувшие выходные в Кемеровской области впервые отметили Международный шахтерский Сабантуй. Мероприятие проходило в течение двух дней - субботы и воскресенья. Площадками празднества стали деревня Кабаново в Крапивинском муниципальном округе и город Кемерово. Оно было посвящено 300-летию региона и проводилось по договоренности губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и президента Татарстана Рустама Минниханова.

Гостями на Сабантуе стали более 100 ветеранов шахтерского труда из России, Украины, Казахстана и Киргизии. Кроме того, в Кузбасс приехали 350 артистов из Татарстана.

Перед началом праздничных мероприятий делегация Татарстана возложила цветы к памятнику шахтерам в Кемерове.

- Сабантуй в нашем регионе из красочного национального праздника вырос в серьезную и очень доброжелательную площадку межнационального общения. Теперь шахтерский Сабантуй будет проходить ежегодно, - сообщил Сергей Цивилев.

26 июня в деревне Кабаново прошли традиционные конные скачки. В 12 заездах выступили около 100 скакунов из Гурьевского, Топкинского, Крапивинского, Промышленновского и Ленинск-Кузнецкого муниципальных округов, а также представители Новосибирской области. Победу праздновал Евгений Варсобин из Крапивинского округа, которому и достался главный приз от губернатора Кузбасса Сергея Цивилева- ключи от «Лада Гранта».

Также гости продегустировали блюда национальной кухни, познакомились с культурой и традициями татарского народа, а лучшие творческие коллективы из Татарстана и Кузбасса порадовали своими номерами.

На следующий день праздник продолжился уже в Кемерове, на новой Московской площади, где состоялись спортивные соревнования по борьбе куреш. В них принял участие 51 спортсмен из пяти регионов России: Кузбасса, Красноярского края, Новосибирской области, Тюменской области и республики Татарстан. Хорошему настроению не помешала и капризная сибирская погода, и прошедший в ходе праздника довольно сильный кратковременный дождь. Правда из-за ухудшения погодных условий полуфинальные и финальные встречи пришлось перенести на резервный ковер в помещении ледового дворца «Кузбасс».

Звание абсолютного батыра на Сабантуе завоевал житель Набережных Челнов Ранис Гилязетдинов, ставший победителем в национальной татарской борьбе. Он получил в подарок от президента Республики Татарстан Рустама Минниханова автомобиль, который был перевезен из Татарстана в Кемеровскую область за несколько дней до начала праздника. Не обошлось по традиции и без живого призового барана, который также достался победителю.