В Кузбассе приступили к ремонту школы-детского сада, где протекала крыша до прямой линии с Владимиром Путиным

Фото: прокуратура Кемеровской области.

Не успела жительница Новокузнецка Елена Калинина во время прямой линии с президентом пожаловаться Владмиру Путину на протекающую крышу начальной школы-детского сада №235, как на объекте вовсю закипела работа.

- Крыша начала течь безобразно: мы обращались во все инстанции, просили, умоляли, уговаривали, нам обещали, но пока я не написала обращение вам, ну ничего не хотели делать… - сказала женщине главе государства. А тот поручил губернатору Кузбасса разобраться в ситуации.

Через два часа на крыше детского сада, судя по фотографиям, сделанным прокурорскими работниками во время начатой проверки, строители уже активно вели ремонтные работы. И это несмотря на то, что рабочий день уже закончился. Могут же, когда хотят!

О начавшемся ремонте жительнице Новокузнецка губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил лично, позвонив ей после прямого эфира.

- Крыша вовсю ремонтируется и в ближайшее время работы уже будут закончены. Мне сейчас сбросили кучу фотографий по поводу ремонта, - рассказал Елене Калининой глава региона.

Фото: прокуратура Кемеровской области.

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса заверили, что решение о проведении ремонта крыши начальной школы-детского сада было принято еще в ноябре 2020 года. Ремонтные работы запланировали на летний период 2021 года. В июне и начался плановый ремонт крыши.

- На время проведения работ, ученики переведены в детский сад №179, находящийся в шаговой доступности, - сообщили в пресс-службе АПК.

Однако губернатор Кузбасса Сергей Цивилев решил не довольствоваться одной крышей и принял решение полностью отремонтировать здание школы-детского сада. Проектировщики уже сегодня, сразу после обращения Елены Калининой к Владимиру Путину, приступили к работе, а завтра – 1 июля, администрации Новокузнецка будут перечислены средства для проведения ремонта.

- Ситуация находится на личном контроле губернатора Кузбасса, - заверили в пресс-службе администрации регионального правительства.

Также в телефонном разговоре с жительницей Новокузнецка губернатор Кузбасса попытался выяснить, кто из чиновников из местного отдела образования, пытался оказать на нее давление.

- Кто вам угрожал? Меня даже больше этот вопрос волнует, кто вам звонил и пробовал угрожать, потому что это вопиющее нарушение!

Правда, ответа на это вопрос не прозвучало. Но внутренняя проверка по этому поводу уже ведется.Также к этому вопросу подключились правоохранительные органы: следственный комитет начал доследственную проверку по признакам превышения должностных полномочий.