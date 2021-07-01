Драма Евгения Гришковца, спектакль об истории Кузбасса и экскурсия на самокатах: как интересно провести выходные в Кемерове

Премьера спектакля «Между делом» Евгения Гришковца. Фото: Театр драмы Кузбасса.

На сцене драмы - премьера от Гришковца

Смотрим спектакль, который наш известный земляк поставил к 300-летию Кузбасса.

В кемеровском театре драмы состоится премьера спектакля «Между делом», автором и режиссером-постановщиком которого является наш талантливый земляк Евгений Гришковец. Премьера нового спектакля готовилась специально к 300-летию Кузбасса. Это уже вторая совместная работа Евгения с Театром драмы Кузбасса после «Весов», которые с успехом идут здесь уже более двух лет.

Пьеса «Между делом» тоже обещает стать громким событием. Как во всех произведениях Гришковца, у ее персонажей имеются реальные прототипы. Это история о том, как писатель Леонид Весневич пытается спасти молодую художницу Зинаиду Сереброву и помогает раскрыть ее талант миру.

- Это история попытки совершить благородный поступок в современном мире, вести себя достойно. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда - и свои слабости. Мы знаем много случаев, когда хорошему человеку бывает очень трудно выстроить отношения с другим хорошим человеком. Эту пьесу я написал в начале февраля 2020 года. Многие прочитавшие её стали говорить, что с ней надо идти в Театр драмы Кузбасса: там для нее лучшая труппа. И действительно, артисты отнеслись к пьесе с большим вниманием, откликнулись на те непростые темы, о которых сегодня важно, но очень трудно говорить, - так высказался о новом спектакле Евгений Гришковец.

Театр драмы Кузбасса

ул. Весенняя, 11, т.: (3842) 36-53-75

2 и 3 июля, начало в 19.00

Цена билетов: от 250 до 1000 рублей

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Спектакль, посвященный 300-летию региона. Фото: Государственная филармония Кузбасса.

История Кузбасса в музыке и документах

Идем на премьеру необычного спектакля, посвященного 300-летию региона.

Уникальный документально-музыкальный спектакль с участием Губернаторского оркестра русских народных инструментов и артистов литературного театра «Слово» поставили в кемеровской филармонии. Он посвящен 300-летию региона и раскрывает историю Кузбасса 1912-1920 годов.

Спектакль, основанный на реальных событиях, перенесет зрителя на 100 лет назад, когда на территории Кузбасса не было еще современных городов, дорог, промышленных предприятий... Начало развитию региона в 1912 году положил «Копикуз» (акционерное общество «Кузнецких каменных копий»). В спектакле идёт повествование о планах, делах и мечтах первых руководителей и специалистов «Копикуза», о тех роковых обстоятельствах и преградах, которые на их пути создавало само время, сама история.

Главные герои спектакля под названием «Первые не уходят», выдающиеся исторические личности Владимир Федорович Трепов и Иосиф Иосифович Федорович, ведут повествование о самых первых шагах становления Кузбасса, о том, как создавался каркас его угольно-металлургического комплекса и определялась стратегия развития. И, словно мост, перекинутый из прошлого, действие вернет зрителя к сегодняшним дням, раскрывая перспективы дальнейшего развития нашего края.

В спектакле прозвучат произведения зарубежных и отечественных композиторов - Мусоргского, Гаврилина, Артемьева, Орфа. Их поддержит видеоряд, который, по мнению постановщиков, создаст необходимую атмосферу и донесет до зрителя главную идею спектакля.

Как отметили в филармонии, в работе над сценарием использованы документальные материалы, предоставленные музеем-заповедником «Красная Горка», литературные произведения: повесть Александра Бека «Курако», «Кузбасская сага» Сергея Павлова.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

7 июля, начало в 19.00

Цена билетов: 450 рублей

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Необычная экскурсия на самокатах. Фото: Кемеровский краеведческий музей.

Пока-пока-покатимся по набережной мы

Едем на новую необычную экскурсию по центру города.

Отдел военной истории Кемеровского краеведческого музея представляет свой новый необычный проект - самокатную экскурсию. Ее участники проедут по уникальному маршруту: Притомская набережная, улица Николая Островского, Аллея Героев. Организаторы уверяют, что экскурсия позволит увидеть необычные места и узнать об исторических событиях, происходивших на городской набережной. А самокат помогает двигаться с комфортной скоростью, при этом затрачивая минимальное количество усилий. Продолжительность экскурсии - 45 минут.

Кузбасский краеведческий музей (отдел военной истории)

ул. Притомская набережная, д. 1а, т.: (384-2) 36-86-09

3 июля, начало в 12.00

Цена билетов: 200 рублей

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Региональная художественная выставка «Триста произведений Кузбассу». Фото: Кузбасский центр искусств.

Триста произведений для юбиляра

Идем на выставку лучших художников области.

Со 2 июля в Кузбасском центре искусств открывается региональная художественная выставка «Триста произведений Кузбассу», посвящённая 300-летию промышленного освоения Кузбасса.

На ней будут представлены лучшие работы 38 художников-живописцев, графиков, скульпторов, мастеров ДПИ, отражающие основные моменты становления и развития искусства в области.

Среди авторов очень известные кузбасские творцы: Василий Кравчук, Анатолий Чернов, Иван Филичев, Александр Суслов, Василий Коробейников, Андрей Дрозд, Галина Писаревская, Александр Макеев, Юрий Белокриницкий, Александр Зайцев, Эльвира Сурнина, Марина Коломеец и многие другие.

Это большой проект, к которому в Кузбасском центре искусств долго и тщательно готовились. Поэтому настоятельно рекомендуем познакомиться с творчеством лучших кузбасских авторов.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, т.: (3842) 75-07-88

Время работы: ежедневно с 11.00 до 20.00

Цена билета: от 200 до 250 рублей