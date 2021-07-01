Игрища молотобойцев, встреча с инопланетянами и салют на День города: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Пятый фестиваль ремесленного мастерства пройдет в Новокузнецке. Фото: организаторы фестиваля «Город Кузнецов».

«Город Кузнецов» зовет

Идем на фестиваль ремесленного мастерства.

Уже пятый фестиваль ремесленного мастерства «Город Кузнецов» состоится в эти выходные в Новокузнецке. Гости фестиваля смогут не только посмотреть, как куется изделие, полюбоваться работами мастеров кузнечного дела и даже приобрести их, но и принять участие в выборе победителей в спецноминациях. Кроме того, есть возможность увидеть настоящую кузнечную свадьбу. Пара молодоженов пройдет обряд по старинным русским традициям и выкует оберег, который, по поверьям, связывает и укрепляет семью.

Также в программе мероприятия предусмотрены и другие кузнечные забавы, в том числе жонглирование гирями, соревнования по гиревому спорту, русский пляс с шашкой и плеткой. А еще благотворительный аукцион, шоу мыльных пузырей, и праздничная программа с русскими песням, плясками, хороводами, в завершение которой состоится файер-шоу.

Арт-сквер

3 июля, начало в 14.00

Вход свободный

***************************************************************************

Межгалактический фестиваль NoVa. Фото: управление культуры Новокузнецка.

Улетаем в космос!

Отправляемся на межгалактический фестиваль.

В настоящий космодром превратится парк культуры и отдыха имени Гагарина в воскресенье, 4 июля. Здесь состоится межгалактический фестиваль NoVa.

Его гостей ждут выступления творческих коллективов города, интерактивы, мастер-классы, викторины, конкурсы, а также презентация планет Солнечной системы. Кроме того, организаторы подготовили галактический тимбилдинг, дэнсмоб, театральный кастинг и космическую дискотеку. Здесь же можно будет сделать много интересных селфи в различных фотозонах.

Кто еще не верит в зеленых человечков? Приходите - увидите их своими глазами.

Парк Гагарина

4 июля, начало в 19.00

Вход свободный

***************************************************************************

Новокузнецк отмечает День города. Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Новокузнецку - 403 года!

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут сразу на нескольких площадках.

В воскресенье, 4 июля, Новокузнецк отмечает День города. В этом году праздничные мероприятия, посвященные этому событию, будут проходить на разных площадках и не один день.

Основные события развернутся в субботу, 3 июля по уже сложившейся традиции на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость».

К церемонии открытия наряду с артистами смогут подключиться все горожане, став участниками акции «Мы гордимся тобой, наш город-сад!». Зрители, надев футболки с изображением памятных мест Новокузнецка, прикрепив эмблемы «Город трудовой доблести», портреты известных личностей города и т.п., продемонстрируют единение и гордость за наших земляков, внесших вклад в историю 300-летия Кузбасса и «Города трудовой доблести».

Чуть позже на Кузнецкой крепости пройдет праздничный концерт и состоится легкоатлетический забег «Кузнецкая крепость-1618».

Завершится праздник в 23.00 красочным салютом с самой высокой точки города.

Кузнецкая крепость

Крепостной проезд, 1

3 июля, начало в 12.00

Вход свободный

***************************************************************************

Новая выставка «Панорамы Кузнецка». Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Кузнецк: до и после

Идем на выставку, приуроченную ко Дню города.

Специально к празднованию Дня города в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» приурочили новую выставку под названием «Панорамы Кузнецка».

Основу экспозиции составляют исторические фотографии панорамных видов и зданий уездного города Кузнецка Томской губернии начала - первой трети XX века; кадры, запечатлевшие старинные улочки и дома, которые уцелели еще в середине прошлого века, но уже не сохранились ныне.

Оригиналы фотографий хранятся в архиве «Кузнецкой крепости» и Новокузнецкого краеведческого музея, некоторые из них уже были опубликованы, но есть и совсем неизвестные широкой публике, например, снимки, сделанные В. Б. Огородниковым в 1949 году.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник, вторник, среда и пятница с 9.30 до 17.30,

четверг с 9.30 до 20.00,

суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 50 до 200 рублей