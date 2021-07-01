В Новокузнецке сменили начальника управления опеки и попечительства

Светлана Леонова более 20 лет отработала в МВД, прежде чем пришла в управление опеки и попечительства. Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.

В среду, 30 июня в Управления опеки и попечительства администрации города Новокузнецка появился новый начальник. На эту должность вместо Елены Гармашовой была назначена Светлана Леонова, сообщает пресс-служба мэрии.

Как уточнили в городской администрации, Светлана Геннадьевна Леонова – 1970 года рождения, окончила Новокузнецкий государственный педагогический институт. Ее общий трудовой стаж составляет 34 года, из них 20 лет – в Управлении МВД Новокузнецка в подразделении по делам несовершеннолетних, где она дослужилась до должности начальника ПДН всего города. Оттуда она и перешла в Управление опеки и попечительства администрации города Новокузнецк, где и работает уже более восьми лет. До своего назначения на должность руководителя управления она занимала должность начальника отдела по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних.

Причины увольнения Елены Гармашовой не уточняются, но предположения так и напрашиваются. Напомним, что смена начальника управления опеки и попечительства города произошла в день прямой линии с президентом, на которой прозвучало, что жительнице Новокузнецка кто-то из местных чиновников пригрозил лишить ее опеки над внуком, если она не удалит свое обращение к президенту по поводу протекающей крыши начальной школы-детского сада №235. Президент успокоил новокузнечанку и порекомендовал угрожавшим побеспокоиться о своих проблемах. А они не преминули нагрянуть: губернатор Кузбасса потребовал от регионального министра образования Софьи Балакиревой в течение часа разобраться с угрожавшими чиновниками, после чего была начата внутренняя проверка произошедшего. Кроме того, к ситуации подключились и правоохранительные органы: прокуратура начала проверку по факту воспрепятствования обращению к президенту страны, а следственный комитет - по признакам превышения должностных полномочий.